هاباغ لويد: فرض رسوم على المرور عبر "هرمز" سيكون خطأ فادحا

قالت ⁠شركة الشحن الألمانية هاباغ لويد اليوم ⁠الثلاثاء إن فرض رسوم ⁠على عبور المياه الدولية "سيكون خطأ فادحا"، وذلك بعد ‌قول الرئيس الأمريكي دونالد ترمب إنه سيعيد فرض الحصار البحري على إيران، وسيفرض ⁠رسوما 20 % على جميع الشحنات المنقولة عبر مضيق ⁠هرمز

وأضافت الشركة ⁠لرويترز أنها ⁠لا تستطيع تحديد الأثر المالي للتوتر في منطقة ‌الخليج على أعمالها بدقة.

وكانت المنظمة البحرية الدولية التابعة للأمم المتحدة قالت أمس الاثنين إنها تنتظر مزيدا ⁠من التفاصيل بعد قول ترمب في منشور إن واشنطن ⁠تفرض الحصار البحري على إيران مجددا وتعتزم تحصيل تعويض قدره 20% عن كل شحنة تمر عبر مضيق هرمز.

وقال متحدث باسم المنظمة "نحن على علم بالمنشور وننتظر مزيدا من التفاصيل"، وأضاف "لقد كنا دائما ثابتين في موقفنا ⁠بشأن الرسوم، فالمنظمة البحرية الدولية ⁠تعارض بشدة فرض رسوم على المرور عبر المضائق المستخدمة للملاحة الدولية".

وتابع " لا يوجد أساس قانوني يتيح فرض ⁠رسوم إلزامية لمجرد العبور عبر مضيق".

وقال ترمب في ‌منشور على منصة تروث سوشال إن العملية ستبدأ فورا لكنه لم يقدم مزيدا من التفاصيل، وجعء تعليق الرئيس الأمريكي بعد أن أعلنت طهران إغلاق مضيق هرمز.

وعبر مسؤولون في قطاع ⁠الشحن عن قلقهم إزاء ⁠أحدث تطور، مضيفين أن مثل هذه الخطوة، في تقديرهم، ستنتهك القانون الدولي.

وقال مسؤول طلب عدم نشر ‌اسمه، تعليقا على منشور ترمب "كيف سيجعل هذا الإبحار أكثر أمانا، وما الضمانات ‌التي ‌سيقدمها؟".

وفي مقابلة هاتفية مع برنامج (فوكس آند فريندز) على قناة فوكس نيوز قال ترمب أيضا إن الولايات المتحدة ستسيطر على الأرجح على مضيق هرمز، وإنه يجب تعويضها عن نفقات إدارته.

وأضاف "سنسيطر ‌على المضيق، وربما سنديره. سنصبح حُماة المضيق. ربما سنسمى الملاك الحارس للمضيق. ويجب أن نحصل على تعويض مقابل ذلك".

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وأصبحت السيطرة على مضيق هرمز، الممر الحيوي لإمدادات النفط العالمية، أحد ساحات المواجهة الرئيسية في هذا الصراع.

وأدى الإغلاق الفعلي للمضيق من قبل إيران إلى ارتفاع أسعار الطاقة وتأجيج المخاوف بشأن التضخم عالميا.

وارتفعت أسعار النفط اليوم الثلاثاء إلى أعلى مستوى في شهر.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 4.3% إلى 86.9 دولارا للبرميل، كما زاد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 3.1% إلى 80.6 دولارا للبرميل، وقت كتابة هذه السطور.