تعرف على اقتصادات دول المربع الذهبي في مونديال 2026

للمرة الأولى في تاريخ كأس العالم تصل الدول الأربع الأعلى تصنيفا لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) إلى الدور قبل النهائي، أو المربع الذهبي كما يُطلق عليه، وذلك منذ أن بدأ الفيفا هذا التصنيف في عام 1994.

وحرص الفيفا عند تصميم قرعة كأس العالم على منع المواجهات بين الدول الأربع الأعلى تصنيفا قبل مرحلة نصف النهائي، وذلك على افتراض أنها يمكن أن تواصل مسيرتها في البطولة، وهو ما حدث بالفعل مع إسبانيا، الأولى في التصنيف، تليها الأرجنتين، ثم فرنسا وبعدها إنجلترا.

ولم يأت نجاح هذه الدول في عالم كرة القدم من فراغ، إذ يوجد في إسبانيا وفرنسا وإنجلترا مجموعة من أقوى الدوريات المحلية، التي تتوافر لها تمويلات هائلة نتيجة وجودها في اقتصادات كبيرة تنتمي لمجموعة العشرين لأكبر اقتصادات العالم (ما عدا الأرجنتين).

سنحاول التعرف أكثر على اقتصادات هذه الدول عموما، وأهم أندية كرة القدم بها بشكل خاص في هذا التقرير.

إسبانيا

تمثل إسبانيا رابع أكبر اقتصاد في منطقة اليورو، بعد ألمانيا وفرنسا وإيطاليا، وتتميز حاليا بمعدل نمو اقتصادي مرتفع نسبيا يتوقع أن يبلغ 2.1% في عام 2026، وفق تقديرات مركز الأبحاث في بنك غولدمان ساكس، وهو معدل يبلغ ثلاثة أمثال متوسط النمو في منطقة اليورو، والذي لا يزيد على 0.7%.

وتحتل إسبانيا المرتبة الـ12 على مؤشر القوة الناعمة الذي تصدره مؤسسة "براند فاينانس" ، ويقيس قدرة الدول على التأثير من خلال قوى أخرى، بخلاف القوة العسكرية والاقتصادية، مثل الثقافة والفنون والرياضة والتكنولوجيا.

وهذه مجموعة من المؤشرات المهمة لاقتصاد إسبانيا، وفق بيانات البنك الدولي لعام 2025:

الناتج المحلي الإجمالي: 1.9 تريليون دولار.

عدد السكان: 49.35 مليون نسمة.

متوسط دخل الفرد: حوالي 38 ألف دولار سنويا.

نسبة التضخم سنويا: 2.7%.

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أهم أندية كرة القدم

يحتل الناديان الإسبانيان الشهيران ريال مدريد ونادي برشلونة مكانة خاصة في عالم كرة القدم العالمية، وذلك لنجاحهما عبر عقود في حصد الكثير من الألقاب المحلية والأوروبية والدولية، مما انعكس بوضوح على الإيرادات التي يحققها الناديان.

وتمكن نادي ريال مدريد من أن يصبح أول أندية كرة القدم التي تتجاوز إيراداتها مليار يورو (نحو 1.14 مليار دولار) في موسم 2023-2024، ثم رفع إيراداته في موسم 2024-2025 لتصل إلى 1.2 مليار يورو (نحو 1.36 مليار دولار)، وهو ما يجعله أكبر أندية كرة القدم في العالم من حيث حجم الإيرادات، وذلك وفق تقرير "دوري الأموال 2026" الذي تصدره مؤسسة "ديلويت" البريطانية عن الوضع المالي لأكبر الأندية في أوروبا.

ويأتي نادي برشلونة في المركز الثاني ضمن أكبر الأندية الأوروبية من حيث قيمة الإيرادات، إذ قاربت 975 مليون يورو (نحو 1.1 مليار دولار) في موسم 2024-2025، والملاحظ أن النادي تمكن من زيادة هذه الإيرادات بنسبة 27%.

ويحتل نادي أتلتيكو مدريد في المركز الثالث في إسبانيا من حيث القدرة على توليد المكاسب، إذ بلغت إيراداته نحو 455 مليون يورو (نحو 507 ملايين دولار) في موسم 2024-2025، وهو ما يجعله في المركز الـ13 على مستوى الأندية الأوروبية من حيث الدخل.

فرنسا

تتمتع فرنسا بمكانة اقتصادية مركزية في الاتحاد الأوروبي، إذ لديها ثاني أكبر اقتصاد في التكتل بعد ألمانيا، لكنها تعاني من مجموعة من المشكلات الاقتصادية والمالية، من أهمها تباطؤ نسبة النمو التي لم تتجاوز 0.8% في عام 2025، ويتوقع أن تكون النسبة نفسها في 2026، حسب بيانات المفوضية الأوروبية.

ولعل أبرز الضغوط المالية على الحكومة الفرنسية هو الارتفاع الكبير في الدين العام، حيث من المتوقع أن تصل نسبته إلى نحو 120% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2027، حسب تقديرات المفوضية الأوروبية، مقارنة بنسبة 115.6% في عام 2025.

وتحتل فرنسا المرتبة السادسة على مؤشر القوة الناعمة، وذلك بسبب تأثير ثقافتها ولغتها وأنشطتها الرياضية والفنية.

وهذه أهم مؤشرات الاقتصاد الفرنسي حسب بيانات البنك الدولي لعام 2025:

الناتج المحلي الإجمالي: 3.37 تريليونات دولار.

عدد السكان: 68.7 مليون نسمة.

متوسط دخل الفرد: نحو 49 ألف دولار سنويا.

نسبة التضخم: 0.9%.

أهم أندية كرة القدم

يتصدر باريس سان جيرمان أندية كرة القدم الفرنسية من حيث القدرة على توليد الدخل، إذ بلغ حجم إيراداته في موسم 2024-2025 قرابة 837 مليون يورو (نحو 954.2 ملايين دولار)، وهو الرابع في قائمة أغنى الأندية الأوروبية بعد ريال مدريد وبرشلونة وبايرن ميونيخ.

ويحمل النادي الفرنسي الشهير لقب دوري أبطال أوروبا، وهي البطولة الأشهر على المستوى الأوروبي، علاوة على عدة ألقاب محلية.

والملاحظ أن باريس سان جيرمان هو النادي الفرنسي الوحيد في قائمة دوري الأموال لأكبر 20 ناديا في أوروبا من حيث القدرة على تحقيق الدخل، ما يوضح حجم الإنجاز الكبير الذي حققه هذا النادي سواء على مستوى بطولات كرة القدم، أو على مستوى الإدارة المالية.

إنجلترا

تضم المملكة المتحدة إنجلترا وويلز وإسكتلندا وأيرلندا الشمالية، وهي مجتمعة تتمتع باقتصاد كبير يؤدي فيه قطاع الخدمات المالية دورا مهما، وهو ثاني أكبر اقتصاد في القارة الأوروبية بعد ألمانيا.

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لكن المملكة المتحدة تعاني من تبعات الخروج من الاتحاد الأوروبي (بريكست)، وأبرزها بطء النمو الاقتصادي، والذي بلغ نحو 0.6% في الربع الأول من العام الحالي، وكان 0.2% في الربع الأخير من عام 2025، أي نمو قريب من الصفر، حسب بيانات مجلس العموم البريطاني (البرلمان).

وتحتل المملكة المتحدة المركز الرابع عالميا على مؤشر القوة الناعمة، وذلك لعدة عوامل ومن بينها التأثير العالمي الذي تتمتع به من خلال ثقافتها ورياضتها، ومنها ذلك دوري "البريميرليغ" لكرة القدم، والذي يتمتع بشهرة عالمية، وهو من أقوى الدوريات المحلية في أوروبا.

وهذه مجموعة من أهم المؤشرات الاقتصادية استنادًا لبيانات البنك الدولي لعام 2025:

الناتج المحلي الإجمالي: 4 تريليونات دولار

عدد السكان: 69 مليون نسمة

متوسط دخل الفرد: نحو 58 ألف دولار سنويا

نسبة التضخم: 3.9%

أهم أندية كرة القدم

تمكنت مجموعة من الأندية الإنجليزية من تحقيق إيرادات كبيرة في موسم 2024-2025، جعلتها من بين أكثر 10 أندية أوروبية توليدا للدخل في هذا الموسم.

وفيما يلي ترتيب هذه الأندية الإنجليزية من حيث الدخل، وذلك استنادا لتصنيف دوري الأموال من مؤسسة "ديلويت" البريطانية:

ليفربول: 836 مليون يورو (نحو 953 ملايين دولار)

مانشستر سيتي: 829 مليون يورو (نحو 945.1 مليون دولار)

أرسنال: 822 مليون يورو (نحو 937.1 مليون دولار)

مانشستر يونايتد: 793 مليون يورو (نحو 904.1 مليون دولار)

توتنهام: 672 مليون يورو (نحو 766.1 مليون دولار)

تشيلسي: 584 مليون يورو (نحو 665.8 مليون دولار)

الأرجنتين

تعد الأرجنتين واحدة من أكبر الاقتصادات في أمريكا اللاتينية، ولديها موارد طبيعية كبيرة، خاصة في مجالي الطاقة والزراعة، منها مساحات شاسعة صالحة للزراعة، واحتياطيات من الغاز ومعدن الليثيوم، حسب تقارير البنك الدولي.

لكن الأرجنتين تعاني منذ سنوات من مستويات عالية جدا من التضخم، إذ بلغت نسبة التضخم في عام 2024 نحو 219%، وفق أرقام البنك الدولي، قبل أن تتراجع إلى 39% في عام 2025.

ولا توجد الأرجنتين في قائمة العشرين دولة الأكثر تأثيرا من خلال القوة الناعمة، بخلاف إسبانيا وفرنسا وإنجلترا.

وفيما يلي أهم المؤشرات الاقتصادية للأرجنتين حسب بيانات البنك الدولي لعام 2025:

الناتج المحلي الإجمالي: 683 مليار دولار.

عدد السكان: 45.8 مليون نسمة.

متوسط دخل الفرد: قرابة 15 ألف دولار.

نسبة التضخم: 39%.

أهم أندية كرة القدم:

أشهر أندية الأرجنتين لكرة القدم هي بوكا جونيورز وريفر بليت.

وقد قدر إجمالي إيرادات الرعاية في دوري الدرجة الأولى الأرجنتيني للعام 2024 بنحو 28.16 مليون دولار، وهو مبلغ متواضع مقارنة بالأندية الأوروبية الكبيرة، ولعل هذا ما يفسر الإقبال الكبير من نجوم الأرجنتين على اللعب في الدوريات الأوروبية أساسا وفي الولايات المتحدة وفي دوريات دول أخرى في أمريكا الجنوبية.