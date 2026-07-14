بزشكيان يوجه بتسريع تمويل استيراد السلع الأساسية لضمان استقرار الإمدادات

وجه الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان الحكومة بتسريع الإجراءات المالية والمصرفية اللازمة لضمان استمرار استيراد السلع الأساسية وتوافرها في الأسواق، مؤكدا استمرار دعم المنتجين والمستوردين في ظل التصعيد الراهن.

وجاءت التوجيهات خلال اجتماع حكومي خصص لمراجعة أوضاع مخزونات الأعلاف والزيوت، ومتابعة الالتزامات المالية المستحقة للمستوردين، بمشاركة وزراء الاقتصاد والزراعة، ومحافظ البنك المركزي، ورئيس منظمة التخطيط والموازنة.

وشدد بزشكيان على أن الوفاء بالالتزامات المالية والنقدية للمستوردين يمثل أولوية، موجها بصرف جزء من مستحقاتهم، وتسريع معالجة العقبات القانونية والمصرفية التي قد تؤثر في تدفق السلع الأساسية إلى البلاد.

وأكد أن الحكومة ستسخر جميع إمكاناتها للحفاظ على استقرار الإمدادات والأسواق، مشيرا إلى أنها ستتعامل بحزم مع أي مخالفات أو ممارسات تستغل الأوضاع الراهنة أو تعرقل عمليات استيراد السلع الأساسية وتوزيعها.