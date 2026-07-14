اقتصاد|إيران

بزشكيان يوجه بتسريع تمويل استيراد السلع الأساسية لضمان استقرار الإمدادات

حفظ

epa13008457 People shop in a bazaar in Tehran, Iran, 01 June 2026. Following conflict between Iran, the US, and Israel, Iran is facing high inflation and an economic crisis. According to the Statistical Center of Iran, annual inflation reached 50.6 percent in March 2026, reflecting continued price pressures across the economy. EPA/ABEDIN TAHERKENAREH RESTRICTIONS: NO Access Israel Media/Persian Language TV Stations Outside Iran/Strictly No Access BBC Persian/VOA Persian/Manoto TV/Iran International TV. (As mandated by Iran's Directorate General for Foreign Media) --
استمرار تدفق السلع الأساسية يتصدر أولويات الحكومة الإيرانية (الأوروبية)
Published On 14/7/2026

وجه الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان الحكومة بتسريع الإجراءات المالية والمصرفية اللازمة لضمان استمرار استيراد السلع الأساسية وتوافرها في الأسواق، مؤكدا استمرار دعم المنتجين والمستوردين في ظل التصعيد الراهن.

وجاءت التوجيهات خلال اجتماع حكومي خصص لمراجعة أوضاع مخزونات الأعلاف والزيوت، ومتابعة الالتزامات المالية المستحقة للمستوردين، بمشاركة وزراء الاقتصاد والزراعة، ومحافظ البنك المركزي، ورئيس منظمة التخطيط والموازنة.

وشدد بزشكيان على أن الوفاء بالالتزامات المالية والنقدية للمستوردين يمثل أولوية، موجها بصرف جزء من مستحقاتهم، وتسريع معالجة العقبات القانونية والمصرفية التي قد تؤثر في تدفق السلع الأساسية إلى البلاد.

وأكد أن الحكومة ستسخر جميع إمكاناتها للحفاظ على استقرار الإمدادات والأسواق، مشيرا إلى أنها ستتعامل بحزم مع أي مخالفات أو ممارسات تستغل الأوضاع الراهنة أو تعرقل عمليات استيراد السلع الأساسية وتوزيعها.

المصدر: وكالات

إعلان