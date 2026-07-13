النفط يصعد بقوة والأسهم تتراجع في ظل ارتفاع التصعيد بين واشنطن وطهران

ارتفعت أسعار النفط بقوة في تعاملات اليوم الاثنين، في حين تراجعت الأسهم الأمريكية والآسيوية ومعظم بورصات الخليج، بعدما أدى تجدد القصف المتبادل بين الولايات المتحدة وإيران إلى تصاعد المخاوف بشأن إمدادات الطاقة وحركة الملاحة عبر مضيق هرمز.

وصعد خام برنت القياسي بنسبة 9.1% إلى 82.92 دولارا للبرميل، بعد إعلان واشنطن وطهران السيطرة على مضيق هرمز، فيما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط 8.86% إلى 77.74 دولارا للبرميل.

وجاء الارتفاع الكبير لأسعار النفط بعدما أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب إعادة الحصار البحري على الموانئ الإيرانية، ودعا إلى تحصيل رسوم قد تصل إلى 20% من قيمة حمولة السفن العابرة للمضيق مقابل ضمان الولايات المتحدة مرورها الآمن في هرمز.

ورغم المكاسب الأخيرة، لا يزال خام برنت أقل كثيرا من ذروته البالغة نحو 120 دولارا للبرميل، التي سجلها في بداية الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران في 28 فبراير/شباط الماضي.

تراجع وول ستريت

تراجعت مؤشرات الأسهم الأمريكية في بداية التعاملات، متأثرة بهبوط أسهم شركات الرقائق والتكنولوجيا، في ظل تجدد المخاوف بشأن المبالغة في تقييم الشركات المستفيدة من طفرة الذكاء الاصطناعي.

وانخفض مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 0.4%، وتراجع مؤشر ناسداك المجمع بنسبة 0.9%. وقد انخفض سهم إنفيديا بنسبة 1.6%، ما ضغط على مؤشر ستاندرد آند بورز 500، نظرا إلى الوزن الكبير للشركة داخل المؤشر بعد صعود قيمتها السوقية خلال طفرة الذكاء الاصطناعي.

في المقابل، قلص مؤشر داو جونز الصناعي مكاسبه المبكرة، ليرتفع بنحو 91 نقطة، أو 0.2%، بعدما كان قد صعد 127 نقطة في بداية الجلسة.

وتتزايد مخاوف المستثمرين من أن تكون تقييمات شركات التكنولوجيا قد تجاوزت قدرتها على تحقيق الأرباح والعوائد المتوقعة من استثمارات الذكاء الاصطناعي.

خسائر آسيوية

بدأت موجة التراجع في الأسواق الآسيوية، إذ هبط مؤشر نيكي 225 الياباني بنسبة 1.92%، متأثرا بعمليات بيع في أسهم التكنولوجيا وسط تصاعد التوترات في الشرق الأوسط.

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كما تراجع مؤشر بورصة كوريا الجنوبية بنسبة 8.9%، تحت ضغط الانخفاض الحاد في أسهم شركات أشباه الموصلات، فقد هبط سهم شركة "إس كيه هاينكس" بنسبة 15.4%، مسجلا أسوأ خسارة يومية منذ بدء تداول السهم عام 1997.

وكانت الشركة الكورية الجنوبية قد جمعت نحو 26.5 مليار دولار من طرح أسهمها في الولايات المتحدة يوم الجمعة، وارتفع سهمها 13.1% في أول جلسة تداول، قبل أن يتراجع بنحو 6.1% في التعاملات الأمريكية صباح الاثنين.

معظم بورصات الخليج تتراجع

أغلقت معظم أسواق الأسهم الخليجية على انخفاض، مع تزايد المخاوف من اتساع نطاق المواجهة وتعطل صادرات النفط والغاز عبر مضيق هرمز.

وجاء أداء المؤشرات الخليجية على النحو الآتي:

تراجع المؤشر السعودي "تاسي" بنسبة 0.16%.

انخفض مؤشر سوق دبي بنسبة 1.24%.

هبط مؤشر سوق أبوظبي بنسبة 0.33%.

تراجع مؤشر مسقط بنسبة 0.44%.

انخفض مؤشر البحرين بنسبة 0.22%.

ارتفع مؤشر الكويت بنسبة 0.10%، مخالفا الاتجاه العام في أسواق الخليج.

الذهب يهبط

تراجعت العقود الآجلة للذهب بنسبة 2.58% إلى نحو 4005.85 دولارات للأوقية، وسط ضغوط بيع قوية، رغم تصاعد التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط.

وهبط المعدن الأصفر إلى قرب مستوى 4000 دولار، بعدما كسر نطاق التداول الذي تراوح بين 4030 و4120 دولارا، في إشارة إلى استمرار ضغوط التصفية (بيع الحيازات) وجني الأرباح.

وأظهر التحليل الفني دخول الذهب في منطقة بيع مفرط، إلا أن استمرار التداول دون نطاق 4075 إلى 4110 دولارات يبقي الاتجاه قصير الأجل تحت ضغط، بينما يمثل مستوى 3993 دولارا دعما مهما، قد يؤدي كسره إلى موجة هبوط جديدة.

ويشير تراجع الذهب بالتزامن مع ارتفاع النفط إلى أن المستثمرين لا يتعاملون مع المعدن الأصفر حاليا بوصفه الملاذ الآمن الوحيد، في ظل استمرار قوة الدولار وارتفاع عوائد السندات الأمريكية والمخاوف من بقاء أسعار الفائدة مرتفعة.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى: