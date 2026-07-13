النفط يرتفع أكثر من 4% وسط استمرار الضربات بالشرق الأوسط

ارتفعت أسعار النفط أكثر من 4% مع تصعيد ⁠⁠⁠⁠إيران لهجماتها بمنطقة الخليج عقب ضربات شنتها الولايات المتحدة، مما يهدد شحنات الطاقة عبر مضيق هرمز.

وزادت العقود الآجلة لخام برنت 4.2% في مستهل تعاملات اليوم لتصل إلى 79.2 دولارا للبرميل.

كما ارتفع خام غرب تكساس ⁠⁠⁠⁠الوسيط الأمريكي 4.3% ليبلغ 74.5 دولارا للبرميل.

ووسعت طهران مطلع الأسبوع نطاق ضرباتها لدول الخليج، في حين أعلنت القيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم" يوم الأحد بدء تنفيذ ضربات إضافية ضد إيران، ردا على استهداف الأخيرة سفنا تجارية في مضيق هرمز.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب يوم الأحد إن مضيق هرمز مفتوح أمام حركة الملاحة التجارية، على الرغم من إعلان إيران في وقت سابق أنها أغلقت المضيق بعد أن سارت سفينة في مسار غير معتمد وتعرضت

لضربة.

وأظهرت بيانات تتبع السفن الصادرة عن شركة كبلر أن 6 سفن عبرت المضيق يوم الأحد، وهو أقل عدد في ⁠⁠⁠⁠يوم واحد منذ خمسة أسابيع.

وألقى تصاعد الهجمات ⁠⁠⁠⁠مزيدا من الشكوك على مستقبل الاتفاق المؤقت بين الولايات المتحدة وإيران الذي تم توقيعه الشهر الماضي، والذي كان يهدف إلى إعادة فتح المضيق وإنهاء الحرب بعد 60 يوما أخرى من المفاوضات.

وعقب ⁠⁠⁠⁠التوصل إلى الاتفاق، ارتفع المعروض العالمي من النفط بمقدار 4.1 ملايين برميل يوميا في يونيو/حزيران، لكنه ⁠⁠⁠⁠ظل أقل بنحو 9.4 ملايين برميل يوميا عن ⁠⁠⁠⁠مستويات ما قبل الحرب، حسبما ذكرت وكالة الطاقة الدولية في تقريرها الشهري يوم الجمعة.

وقال محللو بنك "إيه إن زد" في مذكرة "قد تكون الآمال في التوصل إلى حل سريع نسبيا للمناوشات الأخيرة محل ‌‌‌‌شك بعد تصاعد التوتر في مطلع الأسبوع".

وذكر محلل السوق لدى "آي جي"، توني سيكامور، أن الارتفاع المحدود نسبيا في أسعار النفط يشير إلى أن السوق ‌‌‌‌ترى ‌‌‌‌أن الاشتباكات الحالية تمثل تصعيدا ضمن هدنة هشة، ولا تعني انهيارا كاملا لوقف إطلاق النار.

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وقال في مذكرة "يبقى أن نرى مدى دقة هذا الرأي".