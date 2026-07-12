تباين أسواق الخليج مع تصاعد المواجهة الأمريكية الإيرانية

تباين أداء أسواق الأسهم الخليجية عند الإغلاق، اليوم الأحد، في ظل تصاعد المواجهة العسكرية بين الولايات المتحدة وإيران، بعدما تبادل الجانبان ضربات مكثفة بالصواريخ والطائرات المسيرة، فيما أعلنت طهران مجددا إغلاق مضيق هرمز واستهداف منشآت أمريكية في عدد من دول الخليج.

وجاءت التطورات بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب انتهاء وقف إطلاق النار بين واشنطن وطهران، مع إبقائه الباب مفتوحا أمام استئناف المحادثات، في وقت شهدت المنطقة هجمات على سفن تجارية، بينما أعلنت إيران أنها أخرجت سفينة ثانية من الخدمة عقب إغلاق المضيق.

ارتفع المؤشر الرئيسي للسوق السعودية بنسبة 0.1%، مدعوما بصعود سهم شركة أرامكو بنسبة 0.2%، وسط ترقب المستثمرين لأي تطورات قد تؤثر في أسواق النفط ومسارات التصدير.

وفي قطر، صعد المؤشر الرئيسي للبورصة بنسبة 0.1%، بدعم من ارتفاع سهم شركة صناعات قطر المتخصصة في البتروكيماويات بنسبة 0.6%.

وجاءت التداولات بالتزامن مع إعلان الديوان الأميري وفاة الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني عن عمر ناهز 74 عاما. وفي أعقاب ذلك، أعلنت بورصة قطر تعليق التداول اعتبارا من غد الاثنين وحتى السبت 18 يوليو/تموز، استجابة لتوجيهات مصرف قطر المركزي وهيئة قطر للأسواق المالية بإعلان الحداد الرسمي في الدولة، على أن يستأنف التداول الأحد المقبل 19 يوليو/تموز.

أسواق خليجية أخرى

ارتفع مؤشر بورصة البحرين بنسبة 0.1% ليغلق عند 2011 نقطة، كما صعد المؤشر العماني بالنسبة نفسها إلى 7652 نقطة.

في المقابل، تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة الكويتية بنسبة 0.1% إلى 9082 نقطة.

وخارج منطقة الخليج، انخفض مؤشر الأسهم القيادية في البورصة المصرية بنسبة 0.1%، متأثرا بتراجع سهم مجموعة طلعت مصطفى القابضة بنسبة 0.6%.