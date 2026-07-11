كوبا.. ثاني انقطاع شامل للكهرباء في غضون 5 أيام

شهدت كوبا الجمعة ثاني انقطاع شامل للتيار الكهربائي على مستوى البلاد في غضون 5 أيام، مع تفاقم الأزمة الاقتصادية وشح الوقود جراء حظر أمريكي مستمر منذ 6 أشهر، مما أدى إلى انهيار شبكة الكهرباء.

وأعلنت شركة الكهرباء العامة على منصة "إكس" عن حدوث "انهيار كامل للنظام الكهربائي الوطني" في الساعة 16:30 بالتوقيت المحلي (20:30 بتوقيت غرينتش).

ولم تقدم الشركة تفسيرا لهذا الانقطاع الشامل للكهرباء، التاسع في البلاد منذ أواخر عام 2024 والرابع منذ مطلع العام الجاري.

وتواجه كوبا منذ فترة طويلة صعوبات في الحفاظ على إمدادات الكهرباء خلال أزمة اقتصادية مستمرة منذ سنوات، لكن الحكومة الشيوعية دخلت مرحلة من المصاعب لم يسبق لها مثيل مع ‌‌‌‌‌‌‌‌الضغوط المتزايدة من الرئيس الأمريكي دونالد ترمب الذي حظر إمدادات النفط عن البلاد في يناير/كانون الثاني الماضي.

وفي ظل رسو ناقلة نفط واحدة في كوبا منذ ذلك الحين قادمة من روسيا، تتوالى الأعطال على محطات توليد الكهرباء المتهالكة التي تعود للحقبة السوفيتية وتنفد منها مخزونات الوقود اللازمة لتوليد الكهرباء.

والاثنين الماضي أعلنت السلطات عن حدوث انقطاع شامل للتيار الكهربائي في البلاد، ونجم عن عدم استقرار الجهد الكهربائي وانخفاض مستويات إنتاج الكهرباء.

واستغرقت عملية إعادة ربط جميع أنحاء كوبا بالشبكة قرابة يومين، إلا أن التيار ظل مقطوعا عن العديد من المنازل، حيث تعمد الدولة إلى تقنين استهلاك الكهرباء في محاولة للحفاظ على مخزون الوقود.

وحسب بيانات متخصصة، تبلغ القدرة النظرية لإنتاج الكهرباء في كوبا نحو 7700 ميغاوات، في حين لا يتجاوز الاستهلاك في أوقات الذروة 3000 ميغاوات، إلا أن الإنتاج الفعلي يظل بعيدا عن هذه الأرقام، ولا يتجاوز في المتوسط 2122 ميغاوات، وقد ينخفض إلى نحو 1224 ميغاوات في بعض الفترات، ما يخلق عجزا كبيرا في الشبكة.

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يعود جزء كبير من الأزمة إلى طبيعة البنية التحتية لقطاع الكهرباء، التي تعتمد على محطات كهروحرارية قديمة تعمل بالنفط، أنشئت في ظل دعم سوفيتي سابق، قبل أن تتعرض لتدهور تدريجي بعد انهيار الاتحاد السوفيتي في تسعينيات القرن الماضي.