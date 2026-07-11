شركة تركية تشرع في سبتمبر ببناء مشروع عقاري داخل الحرم المكي

قالت شركة الاستثمار العقاري التركية "إملاك كونوت" اليوم السبت إنها ستشرع في أعمال البناء في مشروعها السكني داخل حدود الحرم المكي في سبتمبر/أيلول المقبل، على أن تشرع في تسليم المشروع في يناير/كانون الثاني 2030.

ونقلت وكالة الأنباء الألمانية عن صحيفة "الاقتصادية" السعودية تصريحا للرئيس التنفيذي للشركة التركية ياسر يلماز قال فيه إن الشركة بدأت بيع وحدات مشروعها السكني على الخريطة، ويتعلق الأمر بمشروع يضم 1014 فيلا على مساحة 255 ألف متر مربع، باستثمارات تقدر بنحو 400 مليون دولار.

ويأتي المشروع ضمن المخطط المتكامل لمشروع "بوابة مكة" الذي تبلغ مساحته الإجمالية 5 ملايين متر مربع، ومن المتوقع أن يوفر نحو 8 آلاف و300 وحدة سكنية متنوعة بين الفلل والتاون هاوس (فلل داخل مجمع) والشقق، لتستوعب أكثر من 38 ألف نسمة.

وتضم "بوابة مكة" إضافة إلى مشروع الشركة التركية، مشاريع رحاب بوابة مكة، والندى، والبيت، وجيرة، وأريم، وجوهرة مكة.

سعر الفلل

وأوضح يلماز في تصريحات للصحيفة السعودية أن أسعار الفلل تبدأ من 613 ألف ريال (نحو 163 ألف دولار) بعد تطبيق الدعم السكني.

ويحمل المشروع اسم "حياة مكة"، وتنفذه "إملاك كونوت" بالشراكة مع الشركة الوطنية للإسكان "إن إتش سي" التابعة لوزارة البلديات والإسكان السعودية، ويعد المشروع أول مشروعات الشركة التركية في السوق السعودية.

ويقع المشروع عند البوابة الغربية لمكة المكرمة داخل حدود الحرم وتحمل وحداته السكنية تصاميم حديثة، مع مرافق تشمل مدارس ومراكز صحية ومساجد ومناطق تجارية، إلى جانب ارتباطه بشبكة الطرق الرئيسة وقربه من المسجد الحرام ومحطة قطار الحرمين السريع.

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ومن المتوقع أن يشكل المشروع مركز جذب قويا من حيث القيمة المعيشية والفرص الاستثمارية، إذ يقدم لسكانه حياة متوازنة عبر نهج تصميمي يتوافق مع النسيج الثقافي والمرافق الاجتماعية على مستوى البيئة الحضرية في الحي المكي.

وتعد "إملاك كونوت" إحدى أكبر شركات التطوير والاستثمار العقاري في تركيا، وتتبع لوزارة البيئة والتخطيط العمراني وتغير المناخ التركية ومؤسسة الإسكان الجماعي التركية، وتصل قيمة أصول الشركة إلى قرابة 7.5 مليار دولار، كما أنجزت نحو 260 ألف وحدة عقارية حتى الآن.

وكان وزير البلديات والإسكان السعودي ماجد الحقيل صرح يوم الأربعاء الماضي خلال اجتماعه بوزير البيئة والتطوير العمراني التركي مراد كوروم في الرياض أن شركات المقاولات التركية نفذت 434 مشروعا في المملكة بقيمة استثمارية بلغت 32.5 مليار دولار.