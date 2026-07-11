آبل تقاضي "أوبن إيه آي" بتهمة الاستيلاء على أسرارها

رفعت شركة آبل دعوى قضائية أمام محكمة فيدرالية في سان خوسيه بولاية كاليفورنيا ضد شركة أوبن إيه آي، متهمة إياها بالحصول على معلومات سرية خاصة بها عبر موظفين سابقين انتقلوا للعمل لدى مطورة "تشات جي بي تي"، في خطوة تمثل تصعيدا جديدا للخلاف بين الشركتين.

وتقول آبل في الدعوى إن "أوبن إيه آي" انتهجت "إستراتيجية للحصول على معلومات سرية"، مستفيدة من توظيف عدد من كبار موظفيها السابقين، رغم الشراكة التي أبرمتها الشركتان عام 2024 لدمج "تشات جي بي تي" في منتجات آبل.

وتشمل الدعوى أيضا اثنين من المديرين التنفيذيين السابقين في آبل، هما تانغ تان، المؤسس المشارك لشركة "آي أو بروداكست"، وجوني آيف، الرئيس السابق لتصميم المنتجات في الشركة.

وبحسب الدعوى، غادر تانغ تان آبل عام 2024 حاملا معه وثائق داخلية، كما يُتهم بالسعي إلى الحصول على معلومات إضافية من موظفين حاليين في آبل يتقدمون للعمل لدى "أوبن إيه آي".

كما تتهم الشركة الموظف السابق تشانغ ليو بالاحتفاظ بأجهزة تابعة لآبل بعد مغادرته الشركة عام 2026، مع استمرار وصوله إلى شبكتها الداخلية.

أوبن إيه آي تنفي الاتهامات

وقالت آبل إن أكثر من 400 موظف سابق لديها يعملون حاليا في "أوبن إيه آي"، معتبرة أن امتلاكهم معرفة بمعلومات محمية أمر طبيعي، لكنها تتهم الشركة المنافسة بالسعي إلى الاستفادة من تلك المعلومات في تطوير منتجاتها.

يأتي هذا النزاع في وقت توسع فيه "أوبن إيه آي" نشاطها في قطاع الأجهزة الذكية، بعد استحواذها في مايو/أيار 2025 على شركة "آي أو بروداكست" مقابل 6.5 مليارات دولار، ضمن خطة لإطلاق أجهزة تعتمد على الذكاء الاصطناعي بحلول عام 2027.

من جانبها, نفت أوبن إيه آي الاتهامات، وقال متحدث باسم الشركة إنها "ليست مهتمة بالمعلومات السرية للشركات الأخرى"، مؤكدا أن الشركة تحقق في المزاعم الواردة في الدعوى.

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وطلبت آبل من المحكمة إصدار أمر يمنع "أوبن إيه آي" من استخدام أي معلومات سرية تعود إلى موظفيها الحاليين أو السابقين، إضافة إلى الحكم لها بتعويضات لم تحدد قيمتها.

ويرى مراقبون أن القضية قد تزيد الضغوط على "أوبن إيه آي"، التي تستعد لطرح أسهمها للاكتتاب العام، في وقت تراهن فيه على التوسع في سوق الإلكترونيات الاستهلاكية بوصفه أحد أهم محركات نموها المستقبلية.