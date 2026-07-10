الإمارات العالمية للألومنيوم تستأنف عمليات مصفاة الطويلة

قالت ‌‌شركة الإمارات العالمية للألومنيوم الجمعة إن مصفاة الطويلة ⁠⁠لتكرير الألومينا في أبوظبي ⁠⁠استأنفت عمليات إنتاج المادة اللازمة لإنتاج الألومنيوم، مضيفة أنها تتوقع رفع الإنتاج إلى 50% من الطاقة التشغيلية خلال أيام.

وأوضحت ⁠⁠الشركة في بيان على موقعها أنه "من المتوقع أن يرتفع إنتاج الألومينا إلى 50% من الطاقة الإنتاجية الكاملة خلال الأيام المقبلة، على أن تصل ⁠⁠المصفاة إلى كامل طاقتها الإنتاجية بحلول نهاية العام الجاري".

وأدى استئناف الإنتاج إلى تعزيز التوقعات بتعاف أسرع من المتوقع لإنتاج الألومنيوم في منطقة الخليج بعد الاضطرابات الناجمة عن حرب إيران، كما زاد الضغوط على أسعار الألومنيوم ‌‌القياسية في بورصة لندن للمعادن.

وانخفض عقد الألومنيوم القياسي في أحدث التداولات 1.5% إلى 3152 دولاراً للطن.

كانت الشركة أعلنت في وقت سابق من يوليو/تموز أنها تعمل على إعادة تشغيل الإنتاج في مجمع الطويلة بوتيرة أسرع من المتوقع، لكنها أشارت إلى أن إنتاج الألومنيوم المنصهر قد يحتاج إلى ما يصل إلى عام للعودة ⁠⁠إلى مستوياته السابقة.

وتعرض المجمع لأضرار جراء ضربات ⁠⁠صاروخية إيرانية في أواخر مارس/آذار، استهدفت منطقة خليفة الاقتصادية في أبوظبي، مما أجبر الشركة على تنفيذ إغلاق طارئ للمنشأة.

تلبية احتياجات الإنتاج

قالت شركة الإمارات العالمية للألومنيوم إن مصفاة الطويلة للألومينا، الواقعة ⁠⁠بجوار مصهر الطويلة، أنتجت 2.4 مليون طن من الألومينا في عام 2025، بما لبى نحو 46% من احتياجات الشركة من هذه المادة الخام ⁠⁠المستخدمة في صناعة الألومنيوم.

وأضافت الشركة: "يعتمد توقيت زيادة الإنتاج في مصفاة الطويلة للألومينا على أوضاع سلسلة التوريد وإستراتيجية الشركة في توريد الألومينا، ولا يعتمد حاليا إنتاج الألومنيوم في مصهر ‌‌الطويلة على وصول المصفاة إلى كامل طاقتها الإنتاجية".

إعلان

ومع ذلك، أوضحت الشركة، المملوكة بشكل مشترك بين شركة مبادلة للاستثمار التابعة لحكومة أبوظبي ومؤسسة ‌‌دبي ‌‌للاستثمارات الحكومية، أنها تتوقع امتلاك القدرة الفنية اللازمة لإعادة المصفاة إلى كامل طاقتها الإنتاجية بحلول نهاية عام 2026.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات العالمية للألومنيوم، عبد الناصر بن كلبان: "يمثل استئناف عمليات إنتاج مصفاة الطويلة للألومينا محطة مهمة ضمن جهودنا المتواصلة لإعادة تشغيل موقع الشركة في الطويلة، وتعزيز مكانته كأحد أهم وأكبر منشآت إنتاج الألومنيوم في العالم".

أكبر منتجي الألومنيوم في العالم

ويدخل الألومنيوم في صناعات هامة كثيرة، منها صناعة الطائرات والسيارات ومواد البناء والبنية التحتية الكهربائية والإلكترونيات وتغليف الأغذية والمشروبات.

وحسب بيانات هيئة المسح الجيولوجي الأمريكي، بلغ الإنتاج العالمي من الألومنيوم الأولي 74 مليون طن في 2025.

وجاء ترتيب أكبر 10 منتجين في العالم على النحو التالي:

الصين: 45 مليون طن.

الهند: 4.2 ملايين طن.

روسيا: 3.9 ملايين طن.

كندا: 3.3 ملايين طن.

الإمارات: 2.7 مليون طن.

البحرين: 1.6 مليون طن.

أستراليا: 1.5 مليون طن.

النرويج: 1.3 مليون طن.

البرازيل: 1.2 مليون طن.

ماليزيا: 1.1 مليون طن.

وتمثل صادرات الخليج من الألومنيوم أهمية كبيرة بالنسبة للولايات المتحدة، أكبر دولة مستوردة للألومنيوم في العالم، ومجموعة من الدول الكبيرة في الاتحاد الأوروبي.

ويوضح تقرير لمؤسسة "ستاندرد آند بورز" ما يلي: