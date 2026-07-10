إي آند الإماراتية تبيع حصتها في فودافون مقابل 5.95 مليارات دولار

أعلنت مجموعة إي آند الإماراتية للاتصالات بيع كامل حصتها في مجموعة فودافون البريطانية مقابل 21.8 مليار درهم (5.95 مليارات دولار)، منهية استثمارا بدأته قبل أكثر من 4 أعوام، بعد مراجعة شاملة لمحفظة استثماراتها الدولية.

وقالت المجموعة إنها وقعت اتفاقية ملزمة مع شركة فيغا، وهي أداة استحواذ مملوكة بالكامل لمجموعة عائلة الملياردير الفرنسي كزافييه نيل، لبيع نحو 3.945 مليارات سهم في فودافون، تمثل 16.21% من رأس مال الشركة و17.13% من إجمالي حقوق التصويت.

وحددت الصفقة المقابل الإجمالي عند 112.5 بنسا إسترلينيا للسهم (1.50 دولار)، يتكون من نحو 110.5 بنسات (1.48 دولار) يدفعها المشتري نقدا، إضافة إلى التوزيعات النهائية للسنة المالية 2026 البالغة 2.02 بنس للسهم (0.027 دولار)، والمقرر استلامها في 30 يوليو/تموز الجاري.

وبحسب الإفصاح الرسمي، يمثل سعر البيع علاوة بنحو 13% على سعر السوق، في حين قدرت رويترز العلاوة بنحو 15% مقارنة بسعر الإغلاق الأحدث البالغ 97.76 بنسا للسهم (1.31 دولار).

العائد الصافي

تتوقع إي آند أن تولد الصفقة متحصلات نقدية تبلغ نحو 21.8 مليار درهم (5.94 مليارات دولار)، شاملة التوزيعات النهائية، وأن تحقق منها عائدا نقديا صافيا قدره 4.7 مليارات درهم (1.28 مليار دولار)، ويظل إتمام الصفقة خاضعا لشروط الإغلاق المعتادة، على أن يتم في المستقبل القريب.

وقالت المجموعة إن قرار التخارج يعكس تحولا مدروسا في أولوياتها الإستراتيجية، ويسمح لها بتعزيز التركيز على قطاعات أعمالها الأساسية، إلى جانب تحقيق القيمة المتراكمة من الاستثمار في فودافون.

وستُباع الأسهم بالتزامن عبر صفقات كتل خارج السوق إلى 3 مؤسسات مالية، تحتفظ بها مؤقتا إلى حين استيفاء «فيغا» المتطلبات التنظيمية اللازمة لإتمام الاستحواذ.

إنهاء النفوذ

أنهت إي آند كذلك اتفاقية العلاقة التي كانت تربطها بفودافون، وتنحى ممثلها من منصبه عضوا غير تنفيذي في مجلس إدارة الشركة البريطانية، لتؤكد المجموعة أنها لم تعد تسعى إلى ممارسة السيطرة أو التأثير في مجلس الإدارة أو الفريق التنفيذي لفودافون.

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وأضافت أنها تقدر الشراكة التي جمعتها بفودافون، وتتطلع إلى بحث فرص تعاون مستقبلية تحقق قيمة متبادلة، رغم إنهاء استثمارها المباشر في الشركة.

كانت إي آند أعلنت في فبراير/شباط الماضي ارتفاع حصتها في فودافون إلى 17.005% نتيجة برنامج إعادة شراء الأسهم الذي نفذته الشركة البريطانية، من دون زيادة عدد الأسهم التي تمتلكها المجموعة الإماراتية آنذاك.

وتراجع نصيب إي آند إلى 16.21% من رأس المال في الصفقة الحالية، في حين بلغت حقوق التصويت المرتبطة بالأسهم المبيعة 17.13%، وفق الإفصاح الرسمي.

وكزافييه نيل هو مؤسس مجموعة إلياد الفرنسية للاتصالات.