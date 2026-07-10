شوبيفاي تحظر بيع السجائر الإلكترونية عبر منصتها عالميا

أبلغت شركة شوبيفاي عملاءها بضرورة إزالة جميع منتجات السجائر الإلكترونية (الفيب) من متاجرهم الإلكترونية، في خطوة تأتي استجابة لتشديد القيود القانونية والضغوط التنظيمية المتزايدة على بيع منتجات النيكوتين عبر الإنترنت.

وأظهرت مذكرة اطلعت عليها رويترز، وأكدت الشركة صحتها، أن شوبيفاي أبلغت التجار في 24 يونيو/حزيران الماضي بأنها لم تعد تدعم بيع أنظمة توصيل النيكوتين الإلكترونية (ENDS)، مطالبة بإزالة جميع هذه المنتجات بحلول 8 يوليو/تموز، وإلا ستواجه المتاجر تعليق المنتجات أو إغلاق الحسابات.

ويأتي القرار بعد أسابيع من تقرير لرويترز كشف أن الشركة الكندية، التي توفر البنية التحتية لملايين المتاجر الإلكترونية، كانت تدرس هذه الخطوة عقب ضغوط مارستها مجموعة من المدعين العامين وسلطات إنفاذ القانون في عدد من الولايات والمدن الأمريكية بسبب انتشار بيع السجائر الإلكترونية غير القانونية عبر مواقع تستضيفها المنصة.

ويمتد القرار ليشمل جميع منتجات السجائر الإلكترونية، وليس المنتجات غير القانونية فقط، في تحول لافت في سياسة الشركة تجاه هذا القطاع.

وكانت شوبيفاي قد أكدت في وقت سابق أنها تحظر الأنشطة المخالفة للقانون، وأن سياساتها تستند إلى تقييم المتطلبات التنظيمية في مختلف الولايات القضائية التي تعمل فيها.

وشاركت في الضغوط التنظيمية سلطات من ولايات بينها كاليفورنيا وإلينوي وأريزونا، إضافة إلى مدينة نيويورك ومقاطعة كولومبيا وبورتوريكو، كما طالبت المجموعة شركات أخرى، من بينها ماستركارد، باتخاذ إجراءات مماثلة للحد من بيع منتجات النيكوتين غير القانونية.

وقال المدعي العام لولاية كاليفورنيا روب بونتا إن القرار سيسهم بصورة كبيرة في الحد من بيع منتجات النيكوتين غير القانونية، مؤكدا استمرار السلطات في مساءلة الشركات لحماية الصحة العامة. وأضاف متحدث باسمه أن قرار شوبيفاي سيطبق على مستوى العالم.