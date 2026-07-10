اقتصاد|الولايات المتحدة الأمريكية

دلتا تراهن على استمرار قوة أسعار التذاكر رغم تقلبات الوقود

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SYDNEY, AUSTRALIA - OCTOBER 31: A Delta airlines aircraft landing from Los Angeles at Kingsford Smith International airport on October 31, 2021 in Sydney, Australia. Australia's COVID-19 border restrictions will ease from Monday 1 November to allow quarantine-free travel. Fully vaccinated international travellers into New South Wales and Victoria will no longer be required to enter mandatory hotel quarantine. Australian citizens will also be able to leave the country without requiring a travel exemption. Prior to the restrictions lifting on 1 November, all international arrivals are required to complete 14-days of mandatory hotel quarantine. (Photo by James D. Morgan/Getty Images)
شركات الطيران تراهن على استمرار قوة الطلب والأسعار (غيتي)
Published On 10/7/2026

أكدت شركة دلتا إيرلاينز توقعاتها لأرباح عام 2026، مع إصدار تقديرات جاءت أفضل من توقعات السوق للربع الثالث، في إشارة إلى ثقتها باستمرار قوة الطلب على السفر وقدرة شركات الطيران على الحفاظ على أسعار التذاكر المرتفعة رغم تراجع أسعار الوقود عن ذروتها الأخيرة.

وقالت الشركة، وهي أول ناقلة أمريكية كبرى تعلن نتائجها المالية، إن تقلبات أسعار الوقود لا تزال تمثل أكبر مصدر للمخاطر، حتى مع توقع استمرار نمو الإيرادات حتى نهاية العام.

وتوقعت دلتا أن ترتفع فاتورة الوقود بنحو 4 مليارات دولار خلال 2026 مقارنة بالعام الماضي، بعدما سجلت في الربع الثاني أعلى تكلفة وقود فصلية في تاريخها بلغت 4.4 مليارات دولار، بزيادة تقارب ملياري دولار على أساس سنوي.

وأضافت أنها تمكنت من تعويض نحو 60% من الزيادة في تكاليف الوقود عبر رفع أسعار التذاكر، وتتوقع استعادة نسبة أكبر خلال الربع الحالي، في ظل استمرار انضباط الطاقة الاستيعابية لشركات الطيران.

FILE PHOTO: A Delta Airlines flight takes off from Logan International Airport, as airlines cancelled flights at 40 major airports after the government imposed an unprecedented cut to air travel, citing air traffic control safety concerns because of a record-setting government shutdown, in Boston, Massachusetts, U.S., November 7, 2025. REUTERS/Brian Snyder/File Photo
نمو الإيرادات يعتمد على التسعير أكثر من التوسع (رويترز)

ورغم انخفاض أسعار وقود الطائرات مقارنة بذروتها في أبريل/نيسان، فإن تجدد التوترات بين الولايات المتحدة وإيران أعاد سعر الوقود الفوري إلى أكثر من 3 دولارات للغالون لأول مرة منذ منتصف يونيو/حزيران، ما أبقى المخاوف بشأن تقلبات الأسعار قائمة.

وأظهرت نتائج الشركة أن نمو الإيرادات يعتمد بصورة رئيسية على تحسين الأسعار وليس على زيادة عدد الرحلات، إذ ارتفعت إيرادات الربع الثاني بنحو 14% مقابل نمو في الطاقة الاستيعابية لم يتجاوز 1%، كما ارتفع العائد على كل مقعد متاح بنسبة 11% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وتتوقع دلتا تحقيق أرباح معدلة تتراوح بين 6.50 و7.50 دولارات للسهم خلال عام 2026، وهو مستوى يفوق متوسط تقديرات المحللين، كما جاءت توقعاتها لأرباح الربع الثالث أعلى من توقعات السوق.

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ويرى محللون أن الاختبار الحقيقي لشركات الطيران سيبدأ بعد انتهاء موسم السفر الصيفي في سبتمبر/أيلول، عندما يتراجع الطلب الترفيهي، إذ سيحدد مدى انضباط شركات الطيران في إدارة الطاقة الاستيعابية قدرتها على الحفاظ على مستويات الأسعار الحالية.

المصدر: رويترز

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