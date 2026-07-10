بريطانيا تخضع مزودي الخدمات السحابية للبنوك لإشراف مباشر

صنفت بريطانيا مزودي ⁠الخدمات السحابية، ⁠مايكروسوفت وغوغل وأمازون وأوراكل، على أنهم أطراف ثالثة حيوية موردة لقطاعها المالي، ⁠مما يضعهم تحت إشراف تنظيمي مباشر من قبل مؤسسات عامة بريطانية.

تهدف الخطوة إلى الحد من مخاطر حدوث اضطرابات واسعة النطاق في القطاع المالي نتيجة الهجمات الإلكترونية أو انقطاع الخدمات التقنية.

وقالت الحكومة ‌البريطانية في بيان نشرته على موقعها الجمعة "مع تزايد اعتماد البنوك وشركات التأمين والبنى التحتية للأسواق المالية على الخدمات السحابية، فإن أي انقطاع في خدمة أحد الموردين الرئيسيين قد يؤثر على عدد من الشركات ⁠في آن واحد، مما ⁠قد يؤثر بدوره على الخدمات التي يعتمد عليها العملاء".

وأضاف البيان أنه، لمواجهة هذه المخاطر، صنّفت الحكومة أربع شركات عالمية كبرى متخصصة في الخدمات السحابية والتكنولوجيا بوصفها "أطرافاً ثالثة حيوية" اعتبارا من 13 يوليو/تموز الجاري. وهذه الشركات هي:

شركة مايكروسوفت أيرلندا أوبريشنز المحدودة

شركة غوغل المحدودة

شركة أمازون ويب سيرفيسيز

شركة أوراكل المحدودة في المملكة المتحدة.

الجهات التي تتولى الإشراف

وأوضح البيان أن الجهات التي سوف تتولى الإشراف بشكل مشترك على الخدمات التي تقدمها هذه الشركات للقطاع المالي هي بنك إنجلترا، وهيئة الرقابة المالية، وهيئة التنظيم الاحترازي.

وسيطلب من هذه الشركات ‌الخضوع ‌لاختبارات المرونة وإجراء تقييمات ذاتية بصورة منتظمة والإبلاغ عن الحوادث الكبرى، وفق ما ذكرته الحكومة البريطانية على موقعها.

وترى الحكومة، وفق بيانها، أن "وجود نظام مالي مستقر وآمن هو أمر أساسي للنمو الاقتصادي" مضيفة أنها تعمل على حماية الاستقرار المالي ودعم الظروف التي تساعد على الابتكار والنمو.

بنك إنجلترا يدعم القرار

وفي السياق ذاته أوضح بنك إنجلترا في بيان نشره على موقعه الجمعة أهمية هذا القرار، حيث قال إن "الأطراف الثالثة الحيوية" تقوم بتقديم خدمات تقنية وخدمات أخرى تمثل "دعائم النظام المالي في المملكة المتحدة"

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وأضاف بنك إنجلترا أن تعطل الخدمات الي تقدمها هذه الشركات قد يؤثر على ملايين المستهلكين والشركات.

وفي هذا السياق قالت سارة بريدن، نائبة محافظ بنك إنجلترا للاستقرار المالي، إنه "مع تزايد اندماج أطراف خارجية في عمليات المؤسسات المالية، قد تنشأ أشكال جديدة من المخاطر".

ومن ثم، شددت على أهمية الإشراف على الشركات التي تقدم خدمات سحابية، وغيرها من الخدمات التكنولوجية، للمؤسسات المالية لضمان تحقيق الاستقرار في القطاع المالي.