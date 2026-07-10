النفط يتجه لمكاسب أسبوعية وسط مخاوف من نقص الإمدادات

ارتفعت أسعار النفط الجمعة وتتجه نحو تسجيل مكاسب أسبوعية، مع تجدد ⁠⁠المخاوف من انقطاع الإمدادات من ⁠⁠الشرق الأوسط، بعد أن أدى تجدد القتال بين الولايات المتحدة وإيران هذا الأسبوع إلى تعطيل حركة الشحن عبر مضيق هرمز.

وبحلول الساعة 0120 بتوقيت غرينتش الجمعة، صعدت العقود ⁠⁠الآجلة لخام برنت 29 سنتاً بما يعادل 0.38% إلى 76.59 دولاراً للبرميل. وزاد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 17 سنتاً أو 0.24% إلى 72.25 دولاراً.

ويتجه برنت لتحقيق مكاسب أسبوعية بنحو ⁠⁠6%، فيما يتجه خام غرب تكساس الوسيط لزيادة بنحو 5%، وفق ما ذكرته رويترز.

وقالت مؤسسة "فاندا إنسايتس" المعنية بتحليل أسواق النفط، فاندانا هاري، لرويترز "لا تزال هناك علاوة مخاطر كبيرة مع عودة التوقف شبه التام لحركة المرور عبر مضيق هرمز دون مؤشرات واضحة على توقيت استئنافها".

وشن الحرس الثوري الإيراني هجمات على بنى تحتية عسكرية أمريكية في دول بالخليج الخميس، وذلك عقب ضربات أمريكية على مناطق ساحلية في جنوب وشرق إيران، مما زاد من الضغط على وقف إطلاق النار الهش الذي تسنى التوصل إليه قبل ثلاثة أسابيع.

وأفادت وسائل إعلام إيرانية بوقوع عدة انفجارات في مناطق بجنوب إيران منها بوشهر التي تضم محطة للطاقة النووية.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب قال الأربعاء إنه يستبعد اندلاع حرب شاملة من جديد وإن "أي شيء يحدث سينتهي بسرعة كبيرة".

تحذير من وكالة الطاقة

وفي السياق قالت وكالة الطاقة الدولية الجمعة ⁠⁠إن أحدث موجة تصعيد في المواجهات بين الولايات المتحدة وإيران قد ⁠⁠تقوض توقعاتها بوجود فائض كبير في سوق النفط العام المقبل.

وتسبب تجدد القتال في تأخير إعادة الفتح بالكامل لمضيق هرمز الذي كان يمر عبره نحو 20% من الإمدادات العالمية من النفط والغاز والمشتقات النفطية قبل الحرب.

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ومن جانبه قال رئيس وكالة الطاقة الدولية فاتح بيرول لصحيفة فاينانشال تايمز إن إمدادات النفط القادمة من منطقة الخليج تبلغ حالياً 16 مليون برميل يومياً فقط، مقارنة بـ 24 مليون برميل قبل اندلاع الحرب في الشرق الأوسط.

"وضع هش" بسوق وقود الطائرات

وأضاف بيرول في مقابلته مع الصحيفة أن أوروبا لا تزال تواجه وضعاً هشاً فيما يتعلق بإمدادات وقود الطائرات.

وأشار بيرول إلى أن أوروبا كانت "محظوظة للغاية" لتجنب أزمة في إمدادات وقود الطائرات، ويرجع ذلك إلى زيادة الإنتاج في المصافي المحلية والحصول على المزيد من الإمدادات من الولايات المتحدة ومن مصفاة دانغوتي في نيجيريا.

وأوضح المحلل لدى يو.بي.إس جيوفاني ستونوفو لرويترز ⁠⁠أن عدم وقوع أي ضربات أمريكية جديدة على إيران خلال الليل ربما يقلص أسعار النفط، غير أن انخفاض التدفقات عبر مضيق هرمز يحد ⁠⁠من الاتجاه النزولي للأسعار.

وأضاف كبير محللي السلع الأولية لدى ‌‌إيه.إن.زد دانيال هاينز أنه "رغم تصعيد الولايات المتحدة لهجماتها على مواقع عسكرية في إيران، استمدت السوق بعض التهدئة من قرار إدارة ترمب تجنب استهداف البنية التحتية الإيرانية للطاقة".

وأظهرت بيانات تتبع السفن أن ناقلات غاز طبيعي ⁠⁠مسال عبرت مضيق هرمز في الأيام القليلة الماضية، لكن حركة المرور اليومية الإجمالية تباطأت.