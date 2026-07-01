مصر: اتفاقية مع زينيث الصينية بـ300 مليون دولار

وقعت مصر اليوم الأربعاء اتفاقية مع شركة زينيث الصينية لإنتاج مكونات إطارات السيارات بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وذلك باستثمارات تصل إلى 300 مليون دولار.

وقال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي إن المشروع يمثل إضافة نوعية لقطاع الصناعات الهندسية والمواد الخام الوسيطة، ويعكس الثقة المتزايدة من جانب كبرى الشركات العالمية في مناخ الاستثمار في مصر.

من جهته قال رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس وليد جمال الدين إن المشروع يعكس نجاح إستراتيجية اقتصادية القناة في جذب الصناعات التكنولوجية الثقيلة وتوطين سلاسل القيمة المضافة.

وأوضح أن المشروع: