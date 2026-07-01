مصر: اتفاقية مع زينيث الصينية بـ300 مليون دولار
Published On 1/7/2026
وقعت مصر اليوم الأربعاء اتفاقية مع شركة زينيث الصينية لإنتاج مكونات إطارات السيارات بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وذلك باستثمارات تصل إلى 300 مليون دولار.
وقال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي إن المشروع يمثل إضافة نوعية لقطاع الصناعات الهندسية والمواد الخام الوسيطة، ويعكس الثقة المتزايدة من جانب كبرى الشركات العالمية في مناخ الاستثمار في مصر.
من جهته قال رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس وليد جمال الدين إن المشروع يعكس نجاح إستراتيجية اقتصادية القناة في جذب الصناعات التكنولوجية الثقيلة وتوطين سلاسل القيمة المضافة.
وأوضح أن المشروع:
- يستهدف ضخ استثمارات إجمالية تبلغ نحو 300 مليون دولار، على مساحة إجمالية تُقدّر بنحو 320 ألف متر مربع داخل منطقة السخنة الصناعية.
- يشمل إنشاء خطوط إنتاج متطورة لإنتاج 120 ألف طن سنويا من سلك الصلب المخصص لإطارات السيارات، و50 ألف طن سنويا من أسلاك حواف الإطارات.
- يوفر نحو 1000 فرصة عمل مباشرة.
- يستهدف تصدير نحو 30% من إجمالي إنتاجه إلى الأسواق العالمية في الشرق الأوسط وأوروبا والأمريكتين، بما يعزز من قدرة مصر على التحول إلى مركز إقليمي لتصدير مكونات الصناعات الهندسية المتقدمة.
المصدر: الجزيرة