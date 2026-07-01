الذهب يواصل التراجع بعد ارتفاع عوائد سندات الخزانة

تراجعت أسعار ‌‌‌‌الذهب اليوم الأربعاء بعد أن سجلت أدنى مستوى لها في 7 ⁠⁠⁠⁠أشهر خلال الجلسة ⁠⁠⁠⁠السابقة، تحت ضغط ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية، في حين أدى تلاشي احتمالات التوصل إلى اتفاق سلام دائم بين الولايات المتحدة وإيران إلى ⁠⁠⁠⁠استمرار تصاعد المخاوف إزاء التضخم ورفع مجلس الاحتياطي

الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة.

وانخفض سعر الذهب في المعاملات الفورية 1.1% إلى 3964.8 دولارا للأوقية (الأونصة)، وقت كتابة التقرير.

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وتراجع سعر الذهب في الجلسة السابقة إلى 3942.99 دولارا للأوقية، وهو أدنى مستوى له منذ نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

وفقدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم أغسطس/آب 1.5% إلى 3978.2 دولارا اليوم.

وسجل الذهب أمس أكبر انخفاض فصلي ‌‌‌‌له منذ 2013، وتراجع للشهر الرابع على التوالي في يونيو/حزيران، بعد أن أجج التوتر في الشرق الأوسط مخاوف التضخم وعزز توقعات رفع سعر الفائدة الأمريكية.

وقال رئيس قسم الاقتصاد الكلي العالمي في تيستي لايف ، إيليا سبيفاك: إن "الضغط الناجم عن ارتفاع عوائد السندات هو ما يدفع على ما يبدو الذهب إلى الانخفاض. وارتفع الدولار الأمريكي قليلا في الوقت نفسه، وهو ما يؤكد ⁠⁠⁠⁠نوعا ما ما يجري".

وارتفع الدولار مما جعل الذهب المسعر ⁠⁠⁠⁠بالعملة الأمريكية أكثر كلفة لحائزي العملات الأخرى، كما صعدت عوائد سندات الخزانة الأمريكية القياسية لأجل 10 سنوات.

وتشير أداة فيد ووتش التابعة لمجموعة "سي إم إي" إلى أن المتعاملين يتوقعون احتمالا يقارب 67% لرفع أسعار الفائدة في ⁠⁠⁠⁠سبتمبر/أيلول، مما يعكس توقعات متزايدة بتشديد السياسة النقدية.

ويترقب المستثمرون بيانات التوظيف في يونيو/حزيران التي ستصدرها مؤسسة "إيه دي بي" في ⁠⁠⁠⁠وقت لاحق اليوم، وأرقام الوظائف غير الزراعية غدا الخميس ⁠⁠⁠⁠للحصول على مزيد من المؤشرات عن مسار أسعار الفائدة لدى الاحتياطي الاتحادي، التي قد تشكل اتجاهات الذهب في المدى القريب.

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وارتفعت أسعار النفط بعد أن أعلنت إيران أنها لن تجتمع مع المبعوثين الأمريكيين اللذين ‌‌‌‌توجها إلى المنطقة، إثر تجدد الأعمال القتالية، مما أضعف احتمالات تحقيق تقدم دبلوماسي في المدى القريب.

بالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى: