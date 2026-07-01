استئناف رحلات الخليج لأوروبا يقلص مكاسب الطيران الآسيوي

أفادت رويترز بأن شركات الطيران الآسيوية – التي استقطبت مزيدا من الركاب ورفعت أسعار تذاكر ⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠رحلاتها على الخطوط ⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠الأوروبية عقب اندلاع حرب إيران – بدأت تفقد هذه المزايا مع استئناف شركات الطيران الخليجية تسيير رحلاتها وطرح أسعار أقل للتذاكر.

وأثار هذا التحول التدريجي شكوكا حول قدرة شركات الطيران -ومنها الخطوط الجوية السنغافورية وكاثي باسيفيك إيروايز والخطوط الجوية الكورية و"إيه إن إيه هولدينغز"- على الاحتفاظ بجزء كبير من حصتها السوقية التي اكتسبتها خلال فترة الاضطرابات.

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وأظهرت بيانات سيريم ⁠ ⁠⁠ ⁠أن طيران الإمارات والخطوط الجوية القطرية والاتحاد للطيران نقلت نحو ثلث الركاب من آسيا إلى أوروبا، وأكثر من نصف الركاب من أستراليا ونيوزيلندا إلى أوروبا، قبل اندلاع الحرب.

وأُغلقت مطارات رئيسية في الخليج مع اندلاع حرب إيران في 28 فبراير/شباط الماضي، لكن حركة الطيران تعافت ‌‌‌‌‌‌‌‌بحلول منتصف يونيو/حزيران الماضي لتعود إلى نحو 90% من مستوياتها الطبيعية، بحسب بيانات فلايت رادار 24.

ووفقا لبيانات الاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا)، فإنه بين مارس/آذار ومايو/أيار الماضيين شهدت شركات الطيران في الشرق الأوسط تحسنا ملحوظا بتسجيل انخفاض 28% مقارنة مع نحو 60% قبل عام.

وفي حين ارتفع عدد المسافرين على الرحلات المباشرة من آسيا إلى أوروبا بنحو 30% على أساس سنوي في مارس/آذار، تراجع هذا الارتفاع إلى ⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠15% بحلول مايو/أيار الماضي.

وقال متحدث باسم الخطوط الجوية الكورية ⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠إن الشركة سجلت زيادة على أساس سنوي في معدلات إشغال المقاعد في رحلاتها إلى أوروبا بين مارس/آذار ومايو/أيار، لكن الطلب تراجع مع استئناف شركات الطيران الخليجية عملياتها خلال الربع الثاني.

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وذكرت "إيه إن إيه هولدينغز"- التي لم تعلن ⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠بعد عن بيانات مايو/أيار، أن معدل إشغال مقاعد رحلاتها الأوروبية انخفض من 93.1% في مارس/آذار إلى 86.9% في ⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠أبريل/نيسان، لكنه يظل مرتفعا بنحو 8.7 نقاط مئوية مقارنة ⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠بالفترة نفسها من العام الماضي.

وأفادت "كاثي باسيفيك" بأن معدل إشغال المقاعد عبر شبكتها ارتفع في مايو/أيار بنقطتين مئويتين على أساس سنوي إلى 86.8%، مقابل زيادة بلغت 9.5 نقاط مئوية في مارس/آذار إلى 92.2%.

وقال ‌‌‌‌‌‌‌‌المحلل المستقل في مجال الطيران بريندان سوبي إن البيانات تشير إلى إعادة توازن تدريجية وليست مفاجئة، مشيرا إلى أن أداء الخطوط الجوية السنغافورية يجسد هذا الاتجاه بوضوح.

وارتفع معدل إشغال مقاعد ‌‌‌‌‌‌‌‌شركة ‌‌‌‌‌‌‌‌الطيران في رحلات أوروبا 13.8 نقطة مئوية في مارس/آذار، لكن المكاسب تقلصت بشكل حاد إلى 4.9 نقاط في أبريل/نيسان و1.1 نقطة فقط في مايو/أيار.