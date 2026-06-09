100 يوم من الحرب.. ماذا كشف تحليل وحدة بيانات الجزيرة عن الحركة في هرمز؟

أجرت وحدة البيانات في شبكة الجزيرة تحليلا إحصائيا شاملا لحركة العبور في مضيق هرمز خلال 100 يوم من الحرب على إيران وما تركته من تداعيات، بالاعتماد على بيانات منصة "كبلر"، المختصة بتتبع الشحن البحري.

وتركت الحرب تداعيات اقتصادية طالت أسواق الطاقة، وامتد أثرها إلى الصناعة والكهرباء وسلاسل الإمداد والأغذية، إذ تراجعت حركة التجارة في مضيق هرمز بنحو 92 % عن معدلاتها ما قبل الحرب.

وأظهر التحليل أن متوسط عبور السفن اليومي في مضيق هرمز خلال الحرب بلغ نحو 9 سفن فقط، بينما كان متوسط حركة العبور قبلها يتراوح بين 125 و140 سفينة يوميا.

حمولات السفن

وبلغ مجموع السفن التي عبرت المضيق بين 28 فبراير/شباط و7 يونيو/حزيران 906 سفن، دخلت منها 334 سفينة المضيق، وغادرته 572 سفينة.

وكان من بين السفن التي خرجت من المضيق 124 سفينة غادرته فارغة، بينما توزعت حمولات السفن الباقية على النحو التالي:

ـ 226 ناقلة للنفط والمنتجات النفطية.

ـ 91 ناقلة للغاز المسال.

ـ 29 ناقلة للأسمدة.

ـ 22 ناقلة للمنتجات الكيميائية.

ـ 51 ناقلة للحديد والصلب والمعادن.

ـ 29 ناقلة لبضائع متنوعة.

الغاز المسال والنفط

ويشير التحليل إلى أن حجم النفط الذي عبر المضيق طوال مدة الحرب بلغ نحو 224 مليون برميل، أي بمتوسط يومي بلغ مليونين و200 ألف برميل فقط، بعد أن كان يعبر المضيق يوميا قبل الحرب أكثر من 20 مليون برميل.

أما الغاز الطبيعي المسال، فكان يعبر المضيق قبل الحرب نحو 20% من حجم الإنتاج العالمي يوميا، أي ما يعادل 300 مليون متر مكعب تقريبا، ولكن منذ بدء الحرب، بلغ مجموع ما عبر المضيق من الغاز الطبيعي المسال قرابة مليون و400 ألف متر مكعب فقط، أي ما يعادل 14 ألف متر مكعب يوميا.

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وفيما يخص الغاز البترولي المسال، فقد بلغ المعدل اليومي لعبوره قبل الحرب نحو 240 ألف متر مكعب، بينما تراجع هذا المعدل خلال 100 يوم من عمر الحرب إلى قرابة 42 ألف متر مكعب.

وبخصوص المسارات التي تسلكها هذه السفن داخل المضيق، يشير تقرير "الجزيرة" إلى أنه من إجمالي عدد السفن التي عبرت طوال هذه المدة، مرت 120 سفينة فقط عبر الممر الدولي، بينما سلكت بقية السفن ممرات أخرى.

وأدت الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران في 28 فبراير/شباط الماضي إلى أزمة في مضيق هرمز أثرت تداعياتها الاقتصادية على العالم، في حين فرضت الولايات المتحدة حصارا مشددا على الموانئ الإيرانية، بما فيها تلك المطلة على المضيق، الذي يعد الشريان الحيوي لإمدادات الطاقة العالمية.