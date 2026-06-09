هدنة إيران وإسرائيل تربك أسواق الذهب والنفط وتدعم الدولار

تباين أداء الأسواق العالمية اليوم الثلاثاء مع استمرار حالة الترقب بشأن مستقبل الهدنة الهشة بين إيران وإسرائيل، إذ استقرت أسعار الذهب وتراجع النفط، فيما بقي الدولار بالقرب من أعلى مستوياته في شهرين.

واستقر الذهب في المعاملات الفورية عند 4430 دولارا، وقت كتابة التقرير، بعدما كان قد سجل في الجلسة السابقة أدنى مستوى له منذ أكثر من شهرين، في حين هبطت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم أغسطس/آب بنسبة 0.2% إلى 4354.3 دولارا للأوقية.

وقال كبير محللي الأسواق لدى "كيه سي إم تريد"، تيم واترر، إن "الهدوء يسود تعاملات الذهب، إذ يتشكك المتعاملون في استمرارية وقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل ويبقون على حذرهم قبل صدور بيانات التضخم الأمريكية المهمة هذا الأسبوع، والتي ستساعد في تشكيل توقعات سياسة مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي".

وكانت إيران وإسرائيل قد أعلنتا أمس الاثنين وقف تبادل الهجمات عقب مناشدة من الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، غير أن طهران حذرت من أنها ستستأنف الأعمال القتالية إذا واصلت إسرائيل استهداف حزب الله في لبنان.

ويترقب المستثمرون صدور بيانات مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي مايو/أيار غدا الأربعاء، بحثا عن مؤشرات جديدة بشأن مسار السياسة النقدية الأمريكية واحتمالات رفع أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة.

الدولار قرب ذروة شهرين

وفي سوق العملات، ظل الدولار قرب أعلى مستوى له في شهرين مدعوما باستمرار الضبابية الجيوسياسية وارتفاع الطلب على الأصول الآمنة. واستقر مؤشر الدولار عند 100.03 نقطة، غير بعيد عن ذروته الأخيرة عند 100.21 نقطة.

وقال محلل العملات لدى "إن إيه بي" رودريغو كاتريل، إن الحديث عن اتفاق سلام أو هدنة لم يحقق نتائج ملموسة حتى الآن، مضيفا "شهدنا ارتفاعا للدولار بسبب هذه الحالة من الضبابية، لكن أيضا بسبب البيانات القوية في الولايات المتحدة الأمريكية".

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وتعرضت العملات الرئيسية لضغوط طفيفة أمام العملة الأمريكية، إذ

سجل اليورو 1.1528 دولار.

بينما بلغ الجنيه الإسترليني 1.3335 دولار.

في حين تراجع الين الياباني إلى 160.295 ين للدولار، مواصلا التحرك قرب المستويات التي تزيد احتمالات التدخل الرسمي لدعمه.

تراجع النفط

أما النفط، فقد تراجع بعد موجة صعود قوية في الجلسة السابقة، إذ انخفض خام برنت 1.28% إلى 93.04 دولارا للبرميل، بينما هبط خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.68% إلى 89.75 دولارا للبرميل وقت إعداد التقرير.

وقال تيم واترر إن المستثمرين "غير مقتنعين بأن الهدنة ستصمد"، رغم الارتياح النسبي الناتج عن توقف الضربات المباشرة بين الجانبين.

ويعكس الأداء المتباين للأسواق استمرار حالة عدم اليقين بشأن مستقبل الصراع في الشرق الأوسط، في وقت تتجه فيه أنظار المستثمرين أيضا إلى بيانات التضخم الأمريكية التي قد تحدد اتجاهات أسعار الفائدة، وبالتالي مسار الذهب والدولار وأسواق الطاقة خلال الفترة المقبلة.