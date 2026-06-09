قطر للطاقة تعلن اكتشافا نفطيا جديدا قبالة سواحل ناميبيا

أعلنت شركة قطر للطاقة، اليوم الثلاثاء، تحقيق اكتشاف نفطي جديد قبالة سواحل ناميبيا، في خطوة تعزز حضورها في إحدى أكثر المناطق الواعدة عالميا في مجال النفط والغاز.

وقالت الشركة إن بئر الاستكشاف الجديدة "سجلت أفضل النتائج الجيولوجية التي تحققت حتى الآن ضمن عملياتها في ناميبيا، مع وجود مكامن ذات جودة جيدة ونفط خفيف وكميات محدودة من الغاز المصاحب"، أي المصاحب للنفط.

وأوضح وزير الدولة لشؤون الطاقة والرئيس التنفيذي لقطر للطاقة، سعد بن شريدة الكعبي، أن الاكتشاف يأتي بعد ثلاثة اكتشافات سابقة أعلنتها الشركة في ناميبيا، مشيرا إلى أن الاكتشاف "يعزز الثقة في حوض أورانج بوصفه منطقة هيدروكربونية عالمية ناشئة".

وأضاف أن النتائج تنسجم مع إستراتيجية قطر للطاقة الهادفة إلى توسيع محفظتها الدولية في أنشطة الاستكشاف والإنتاج من خلال مشاريع ذات أثر كبير.

كما أعرب الكعبي عن تقديره للحكومة الناميبية على دعمها المستمر لجهود الاستكشاف، مهنئا شركاء المشروع، وفي مقدمتهم شركة شل والمؤسسة الوطنية للنفط في ناميبيا، على هذا الإنجاز.

وتملك "قطر للطاقة" حصصا في أربعة امتيازات استكشاف بحرية قبالة سواحل ناميبيا، تغطي مجتمعة مساحة تقارب 34 ألف كيلومتر مربع، ضمن حوض أورانج الذي شهد خلال السنوات الأخيرة سلسلة من الاكتشافات النفطية الكبيرة التي جذبت اهتمام كبرى شركات الطاقة العالمية.