صادرات الملابس الجاهزة المصرية ترتفع 15% خلال 4 أشهر

ارتفعت صادرات الملابس الجاهزة المصرية بنسبة 15% خلال الأشهر الأربعة الأولى من 2026 لتسجل 1.15 مليار دولار، مقابل 1.002 مليار دولار خلال الفترة نفسها من 2025، وجاءت هذه الزيادة مدفوعة بارتفاع الطلب من الأسواق الأمريكية والأوروبية.

وكشف تقرير للمجلس التصديري للملابس الجاهزة في مصر، الصادر أمس الاثنين، أن صادرات القطاع خلال أبريل/نيسان الماضي فقط سجلت أعلى معدل نمو شهري منذ بداية عام 2026، بعدما ارتفعت إلى 287 مليون دولار مقابل 216 مليون دولار في أبريل/نيسان 2025، بنمو 33%.

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وأظهرت البيانات استمرار الولايات المتحدة الأمريكية في صدارة الأسواق المستقبلة للملابس الجاهزة المصرية، بعدما ارتفعت الصادرات إليها بـ 13% بقيمة 429 مليون دولار، مقارنة بـ 379 مليون دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

وبحسب المجلس، جاءت تركيا في المرتبة الثانية ضمن أكبر الدول المستوردة للملابس المصرية بقيمة 135 مليون دولار، تلتها إسبانيا بقيمة 102 مليون دولار، ثم ألمانيا بقيمة 67 مليون دولار، وهولندا بنحو 64 مليون دولار، كما ارتفعت صادرات الملابس الجاهزة إلى بريطانيا إلى 42 مليون دولار، وقفزت الصادرات إلى إيطاليا بنسبة 95% لتسجل 33 مليون دولار.

الرقم المستهدف

وضمن التقرير الصادر، قال رئيس المجلس التصديري للملابس الجاهزة فاضل مرزوق إن "المجلس ما يزال متمسكا بوعوده للدولة بتحقيق نمو سنوي يتجاوز 22% رغم التحديات القائمة التي فرضتها ظروف الحرب بالمنطقة على الاقتصاد العالمي".

وأضاف مرزوق أن السوق الأمريكية ما تزال المحرك الرئيس لنمو صادرات القطاع، بالتزامن مع التوسع القوي في الأسواق الأوروبية، لا سيما في إسبانيا وألمانيا وإيطاليا، مؤكدا أن الشركات المصرية "نجحت في رفع معدلات الجودة والالتزام بمواعيد التسليم، ما عزز ثقة المستوردين العالميين في الصناعة المصرية".

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وأشار رئيس المجلس إلى أن الأخير يعمل حاليا على إستراتيجية تستهدف فتح أسواق جديدة وزيادة الحصة السوقية للملابس المصرية في أوروبا وأمريكا، إلى جانب التركيز على الأسواق الواعدة في أفريقيا، مؤكدا أن الحفاظ على وتيرة النمو الحالية يتطلب استمرار برامج دعم الصادرات وتوفير التمويل اللازم للمصانع، وتعزيز التكامل الصناعي المحلي، وزيادة الاعتماد على الخامات ومستلزمات الإنتاج المصنعة محليا، بما يسهم في رفع القيمة المضافة وزيادة تنافسية المنتج المصري عالميا.

وتوقع مرزوق أن ترتفع صادرات قطاع الملابس المصري بأكثر من مليار دولار خلال 2026، ليصل إجمالي قيمة هذه الصادرات إلى 4.4 مليار دولار وذلك لأول مرة في تاريخ القطاع.

كما توقع المتحدث نفسه أن يسجل قطاع الملابس الجاهزة في البلاد طفرة تصديرية في الأعوام الثلاثة المقبلة، وذلك بعد دخول الإنتاج الجديد حيز العمل، سواء عبر الاستثمارات الأجنبية المباشرة أو من خلال التوسعات التي يقوم بها المستثمرون المصريون.