المفوضية الأوروبية تحظر عمل شركة طيران جزائرية

أعلنت المفوضية الأوروبية، اليوم الثلاثاء، حظر شركة الطيران الجزائرية "إير إكسبرس ألجيريا" من العمل داخل الاتحاد الأوروبي، بعد تقييمات كشفت عن مخاوف جدية تتعلق بالسلامة الجوية وعدم الامتثال للمعايير الدولية، في حين رفعت جميع شركات الطيران المعتمدة في قيرغيزستان من قائمتها السوداء الخاصة بسلامة الطيران.

وقالت المفوضية الأوروبية إن الشركة الجزائرية أُدرجت على قائمة الاتحاد الأوروبي للسلامة الجوية، مما يعني عدم السماح لها بتسيير رحلات داخل دول التكتل الأوروبي.

وأضافت أن القرار جاء بعدما أظهرت التقييمات وجود "مخاوف جدية تتعلق بالسلامة ومواطن خلل في الامتثال لمعايير السلامة الدولية"، دون تقديم تفاصيل إضافية بشأن طبيعة المخالفات أو الإجراءات المطلوبة لرفع الحظر.

ولم يصدر لحد الساعة أي رد من الشركة الجزائرية على قرار المفوضية الأوروبية.

قائمة السلامة

وتُعد قائمة السلامة الجوية للاتحاد الأوروبي أداة رقابية أُطلقت عام 2006، وتضم شركات الطيران التي تُمنع من العمل داخل الاتحاد أو تُفرض عليها قيود تشغيلية بسبب عدم استيفائها معايير السلامة المعتمدة دوليا.

ويجري تحديث القائمة بشكل دوري استنادا إلى تقييمات فنية تشمل أداء شركات الطيران وهيئات الطيران المدني في الدول المختلفة ومدى التزامها بقواعد منظمة الطيران المدني الدولي.

وشركة "إير إكسبرس ألجيريا" هي شركة طيران متخصصة في قطاع النفط والغاز داخل الجزائر، وقد تأسست عام 2002، وتشمل خدماتها نقل الموظفين والإجلاء الطبي ورحلات كبار الشخصيات، بالإضافة إلى الشحن الخفيف، وفق ما يذكر الموقع الإلكتروني الشركة. ويوجد مقرها في منطقة حاسي مسعود جنوب شرقي الجزائر، وتضم أكبر حقل للنفط في البلاد.