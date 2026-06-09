"جي إس كيه" البريطانية تتوسع في أدوية السرطان عبر الاستحواذ على "نوفالنت"

أعلنت "جي إس كيه" البريطانية للأدوية اليوم الثلاثاء التوصل إلى اتفاق للاستحواذ على شركة نوفالنت الأمريكية المتخصصة في تطوير علاجات السرطان، في صفقة تبلغ قيمتها 10.6 مليارات دولار، وذلك ضمن مساعيها لتوسيع محفظتها من الأدوية المبتكرة، وتعزيز حضورها في سوق الأورام.

وقالت شركة الأدوية البريطانية العملاقة إن الصفقة تشمل 3 علاجات لسرطان الرئة لا تزال في مراحل الاختبار، 2 منها يقتربان من مرحلة التسويق التجاري بانتظار موافقات السلطات التنظيمية الأمريكية.

وأوضح الرئيس التنفيذي للشركة "لوك ميلز" أن علاجين من الأدوية التي تطورها نوفالنت "قد يكونان من الأفضل في فئتهما، وقد يُطرحان هذا العام إذا حصلا على موافقة الجهات التنظيمية الأمريكية".

وتتوقع "جي إس كيه" إتمام صفقة الاستحواذ خلال العام الجاري، ما قد يتيح طرح العقارين "زيدسامتنيب" و"نيلا دالكب" في الأسواق قبل نهاية عام 2026 إذا استوفيا شروط السلطات التنظيمية.

من جانب آخر، قال الرئيس التنفيذي لنوفالنت "جيمس بورتر" إن "سجل جي إس كيه القوي وبنيتها التحتية وخبرتها سيساعدان في تسويق زيدسامتنيب ونيلا دالكب بنجاح، إضافة إلى تسريع تطوير خطتنا للأبحاث".

رهان على سوق الأورام

تأتي الصفقة في إطار المنافسة المتزايدة بين شركات الأدوية العالمية للاستحواذ على الشركات المالكة لعلاجات واعدة في مجال السرطان، الذي يعد من أسرع قطاعات صناعة الدواء نموا وأكثرها ربحية.

ويشهد قطاع الأدوية موجة من عمليات الاندماج والاستحواذ مع سعي الشركات الكبرى إلى تعزيز خطوط إنتاجها، وتعويض انتهاء صلاحية براءات اختراع بعض الأدوية الرئيسية خلال السنوات المقبلة.

وتأتي الصفقة أيضا في وقت يواجه فيه قطاع الأدوية تحديات متزايدة في الولايات المتحدة، بعدما لوح الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بفرض رسوم جمركية على صناعة الدواء بهدف تشجيع الاستثمار المحلي، وخفض أسعار الأدوية.

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وكانت "جي إس كيه"، إلى جانب عدد من شركات الأدوية العالمية غير الأمريكية، قد وافقت في ديسمبر/كانون الأول الماضي على خفض أسعار بعض الأدوية الموصوفة للمرضى الأمريكيين مقابل الحصول على إعفاءات جمركية لمدة 3 سنوات.

ويمثل الاستحواذ أولى الصفقات الكبرى للشركة البريطانية تحت قيادة لوك ميلز، الذي تولى منصب الرئيس التنفيذي في يناير/كانون الثاني الماضي خلفا لإيما والمسلي، في خطوة تعكس توجه الإدارة الجديدة نحو التوسع عبر الاستحواذات لتعزيز النمو في سوق الأدوية المبتكرة.