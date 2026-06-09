تريليون دولار.. "أوبن إيه آي" تتقدم بطلب طرح عام أولي بعد أنثروبيك

أعلنت "أوبن إيه آي" مطورة برنامج "شات جي بي تي"، تقدمها بطلب لإجراء طرح عام أولي في الولايات المتحدة، لتنضم إلى منافستها أنثروبيك في التوجه نحو أسواق المال، في وقت يسعى فيه المستثمرون إلى الاستفادة من الطفرة غير المسبوقة التي يشهدها قطاع الذكاء الاصطناعي.

وقالت الشركة، التي تتخذ من سان فرانسيسكو مقرا لها، إنها قدمت ملفا سريا إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية تمهيدا للطرح، من دون الكشف عن حجم الإصدار أو شروطه أو الجدول الزمني المتوقع لتنفيذه.

وأضافت في بيان: "نتوقع تسريب هذه المعلومات، لذا نعلن عنها الآن. لم نحدد موعدا نهائيا بعد؛ قد يستغرق الأمر بعض الوقت، لأن هناك أمورا نرغب في القيام بها والتي قد يكون إنجازها أسهل بالنسبة لنا كشركة خاصة، لكنها مجموعة معقدة من المفاضلات، وهذا يمنحنا خيار الطرح العام في وقت أقرب إذا تبين أن ذلك هو الأنسب".

والطرح العام الأولي هو عملية تقوم من خلالها شركة خاصة بإدراج أسهمها في البورصة لأول مرة بحيث يمكن لأي شخص شراء جزء من هذه الأسهم، وبذلك تتحول تلك الشركة من ملكية خاصة إلى ملكية عامة. وتلجأ إليها الشركات عادة للحصول على تمويلات ضخمة لدعم استثماراتها وتنفيذ خططها الاستراتيجية.

وكانت رويترز قد أفادت بأن عملاق الذكاء الاصطناعي يستهدف تقييما قد يصل إلى تريليون دولار عند بدء التداول، مع ترجيحات بأن يتم الطرح في وقت قريب ربما خلال سبتمبر/أيلول المقبل.

وتأتي الخطوة بعد أيام من إعلان أنثروبيك، المطورة لنموذج "كلود"، تقدمها بطلب مماثل للإدراج في البورصة الأمريكية، وذلك عقب جولة تمويل ضخمة جمعت خلالها 65 مليار دولار ورفعت تقييمها إلى نحو 965 مليار دولار.

وقال الشريك في شركة سيريتي بارتنرز، مايكل آشلي شولمان إن "أوبن إيه آي تبقي على خياراتها مفتوحة بعد أن سبقتها أنثروبيك في تقديم طلبها عقب جولة تمويل ضخمة".

سباق نحو وول ستريت

ويعكس تحرك الشركتين اتجاها متزايدا بين شركات الذكاء الاصطناعي الكبرى للاستفادة من أسواق المال لتأمين التمويل اللازم لتطوير النماذج المتقدمة والبنية التحتية الحاسوبية المكلفة، في ظل احتدام المنافسة على الريادة في القطاع.

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وإذا نجحت "أوبن إيه آي" في بلوغ تقييم تريليون دولار، فستصبح إلى جانب أنثروبيك وسبيس إكس ضمن مجموعة محدودة من الشركات التي تتجه إلى السوق بتقييمات تتجاوز التريليون دولار، فيما يعد اختبارا مهما لشهية المستثمرين تجاه أسهم التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي.

وتشير تقديرات إلى أن الطروحات الثلاثة قد تضيف ما يصل إلى 4 تريليونات دولار إلى القيمة السوقية للأسهم الأمريكية خلال الأشهر المقبلة.

وكانت سبيس إكس التابعة لإيلون ماسك قد سبقت الشركتين بالإعلان عن خطط لطرح عام أولي قد يكون الأكبر في التاريخ، مع سعيها إلى جمع نحو 75 مليار دولار والوصول إلى تقييم يبلغ 1.75 تريليون دولار.

وتأسست "أوبن إيه آي" عام 2015 كمنظمة غير ربحية لتطوير الذكاء الاصطناعي لخدمة الصالح العام، قبل أن تعيد هيكلة نموذجها الاقتصادي خلال السنوات الأخيرة لتوفير التمويل اللازم لتوسيع أعمالها.

ويقود الشركة حاليا سام ألتمان الذي وصف الطرح العام في وقت سابق بأنه "المسار الأرجح" للشركة نظرا إلى احتياجاتها المتزايدة لرؤوس الأموال.