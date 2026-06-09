الذهب يفقد بريقه.. هل هي فرصة للشراء؟

رغم استقراره في التعاملات الصباحية اليوم الثلاثاء عند 4330 دولاراً للأوقية مقارنة بتعاملات أمس، إلا أن أسعار المعدن النفيس تبقى بعيدة عن المستويات القياسية التي سُجلت في يناير/كانون الثاني من هذه السنة عند نحو 5600 دولار.

وسجلت أسعار الذهب أمس الاثنين أدنى مستوى لها في أكثر ⁠⁠من شهرين عندما أغلقت عند 4318 دولارا، وسط بيانات قوية للوظائف الأمريكية صدرت الأسبوع الماضي عززت التوقعات بإقدام مجلس الاحتياطي الفدرالي (البنك المركزي الأمريكي) على رفع أسعار الفائدة.

وتراجع الذهب بنحو 8% خلال شهر، و16% خلال 3 أشهر، أي منذ بداية حرب إيران نهاية فبراير/شباط الماضي، حسب بيانات موقع إنفستينغ.

أسباب تراجع الذهب

أظهر تقرير صدر عن مكتب إحصاءات العمل التابع لوزارة العمل الأمريكية الجمعة الماضي أن الوظائف غير الزراعية في الولايات المتحدة ارتفعت بواقع 172 ألف وظيفة في مايو/أيار الماضي.

وفقا لأداة "فيد ووتش" ⁠⁠التابعة لمجموعة "سي إم إي"، تتوقع الأسواق احتمالا يزيد عن 70% أن ⁠⁠يقدم البنك المركزي الأمريكي على رفع أسعار الفائدة في ديسمبر/كانون الأول المقبل، مقابل توقعات بنسبة 45% قبل أسبوع.

وارتفع العائد على سندات الخزانة الأمريكية القياسية لأجل 10 سنوات بعد أن قفز إلى أعلى مستوى في أسبوعين ⁠⁠في الجلسة السابقة، مما زاد من تكلفة الفرصة البديلة ⁠⁠للاحتفاظ بالذهب.

ويؤدي ارتفاع سعر الفائدة على السندات الأمريكية إلى تحول المستثمرين لشرائها، مما يؤدي لتراجع الطلب على الذهب الذي لا يدر عائدا، الأمر الذي يساهم في تخفيض أسعاره.

كما قفزت أسعار عقود برنت بأكثر ‌‌من أربعة دولارات للبرميل أمس الاثنين، بعد أن شنت إسرائيل غارات جديدة على إيران فضلا عن تجدد الهجمات على لبنان قبل يوم، مما زاد من المخاوف بشأن التضخم، قبل أن تتراجع اليوم لتستقر فوق 93 دولارا بسبب الهدنة الهشة بين طهران وتل أبيب.

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ويؤدي ارتفاع النفط إلى زيادة تكاليف النقل والتصنيع، وارتفاع المستوى العام للأسعار، الأمر الذي يزيد الضغوط على البنوك المركزية في الاقتصادات الرئيسية، مثل الاحتياطي الفدرالي الأمريكي والبنك المركزي الأوروبي وبنك إنجلترا، لرفع أسعار الفائدة للسيطرة على التضخم.

وباختصار، حدد موقع "فاينانس ماغنتس" الأسباب التالية لانخفاض سعر الذهب:

ارتفاع مستوى التوظيف في الولايات المتحدة.

زيادة العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات.

ارتفاع سعر صرف الدولار الذي يزيد من تكلفة الذهب لحائزي العملات الأخرى.

ارتفاع سعر النفط.

ما هي نصائح الخبراء للمستثمرين في الذهب؟

يعد انخفاض سعر الذهب فرصة للاستثمار، ويقدم خبراء استطلعت الجزيرة نت آراءهم في وقت سابق العديد من النصائح للراغبين في دخول غمار هذا النوع من الاستثمارات:

وقدم المحلل الاقتصادي مصطفى فهمي النصائح التالية:

عندما تتوافر لديك أموال فائضة بعد الوفاء بجميع الالتزامات الشهرية الأساسية، يمكنك التوجه إلى الاستثمار التدريجي والبسيط في الذهب أو غيره من الأصول الآمنة، لكن بشرط أن يكون الاستثمار بعد الاستقرار المالي حتى لا يشكل عبئا أو ضغطا ماديا.

من المهم تجنب التسرع والمتابعة اليومية للأسعار، لأن الذهب يتأثر بعوامل اقتصادية وجيوسياسية معقدة لا يمكن للمستثمر الصغير الإحاطة بها جميعا.

إذا كان الهدف هو حفظ قيمة المال على المدى الطويل، فعلى المستثمر أن يتحلى بالصبر وألا يشعر بالقلق في حال اشترى بسعر معين وانخفض الذهب بعد ذلك؛ فالغرض من الاستثمار ليس الربح السريع بل الحفاظ على القوة الشرائية للأموال.

لا ينصح أبدا بالمضاربة في الذهب، لأنها في الغالب تؤدي إلى الخسارة، بينما النجاح الحقيقي في هذا السوق يتحقق من خلال الاستثمار الهادئ طويل الأجل.

الذهب "ارتفع من نحو 1200 دولار للأونصة عام 2017 إلى أكثر من 4 آلاف دولار في عام 2025، أي بنسبة تقارب 250% خلال 8 سنوات، وبمسار تدريجي دون ضجيج أو تقلبات مدمرة". لذلك فإن المستثمر الصغير، بحكم محدودية رأس ماله، يحتاج إلى التدرج والتوازن في قراراته، وأن يتجنب الاقتراض أو الانخراط في المضاربات قصيرة الأجل التي تنتهي عادة بالخسارة.

كل استثمار ناجح يحتاج إلى الوقت والصبر والانضباط، بينما "المضاربة لا تجلب سوى التوتر والمخاطر المالية غير المحسوبة".

أما المحلل المالي وليد الفقهاء فينصح بما يلي:

تجنب المضاربات قصيرة الأجل والتحلي بالحذر عند التعامل مع السوق.

الشراء الجزئي على مراحل لتجنب مخاطر التوقيت الخاطئ. أما من يريد البيع يمكنه البيع الجزئي في حال بلوغ مستويات مرتفعة.

الاستثمار طويل الأجل في الذهب ما زال يحتفظ بجاذبيته، إذ لا تزال العوامل الداعمة لارتفاع الأسعار قائمة.



كيف تستثمر في الذهب بدون أخطاء؟

ينصح الخبراء أيضا بالخطوات التالية لتجنب الأخطاء عند الاستثمار في الذهب:

1- حدد "وظيفة الذهب" في محفظتك

اسأل نفسك: لماذا أريد الذهب؟. إذا كان الهدف "تنويع المحفظة"، فالمقياس ليس أن تربح سريعا، بل أن تخفف تقلبات المحفظة حين تتراجع أسواق أخرى. أما إذا كان الهدف "تحوطا من صدمات"، فقد تقبل الاحتفاظ به حتى لو لم يرتفع كل شهر.

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2-اختر الأداة المناسبة

تمنح صناديق الذهب المتداولة المبتدئين مستوى قريبا من سعر الذهب، مع سيولة عالية وتكلفة دخول منخفضة نسبيا، لكنها تفرض رسوما سنوية وتتطلب فهم فروق السعر والعمولة.

ويمنح الذهب المادي ملكية مباشرة، لكنه يحمل تكاليف خفية مثل فروق الشراء والبيع والتخزين والتحقق من العيار.

أما أسهم شركات التعدين فليست ذهبا خالصا، إذ قد ترتفع أكثر من الذهب عندما يزيد السعر، لكنها قد تهبط أيضا بسبب تكاليف الإنتاج أو الإدارة أو الديون أو تراجع سوق الأسهم عموما، ما يجعلها أداة أعلى مخاطرة وتتطلب فهما لقطاع الشركات لا لسعر المعدن فقط.

3- اجعل التوقيت "منهجيا"

يقلل المستثمر مخاطر التوقيت عندما يوزع الشراء على دفعات خلال أسابيع أو أشهر بدل قرار واحد، ولا تضمن هذه الإستراتيجية أفضل سعر، لكنها تقلل ندم الدخول عند ارتفاع سريع يصحبه تصحيح.

4- حدد حجما منطقيا للذهب في محفظتك

قد يحول تضخيم الاستثمار في الذهب بدافع الخوف أو الحماس المحفظة الصغيرة إلى رهان أحادي، ويُبقي المستثمر المنضبط الذهب جزءا مكملا داخل محفظة متنوعة، مع مراجعة دورية للحجم بدل زيادته مع كل خبر.

5- راقب المؤشرات "المؤثرة"، وأهمها:

توقعات أسعار الفائدة.

سعر صرف الدولار.

شدة المخاطر الجيوسياسية.

تدفقات صناديق الذهب المتداولة كمؤشر على مزاج المستثمرين.



ما هي طرق الاستثمار في الذهب؟

من أبرز الطرق للاسثمار في الذهب:

1-السوق الفورية

تشتري المؤسسات وكبار المستثمرين عادة الذهب من البنوك الكبيرة من خلال ما يعرف بالسوق الفورية التي يتحدد السعر فيها وفق آليات العرض والطلب.

وتعد العاصمة البريطانية لندن المركز الأكثر تأثيراً لسوق الذهب الفوري، حيث يقوم "اتحاد سوق لندن للسبائك" بوضع معايير لتداول الذهب، وتوفير إطار عمل لعمليات التبادل المباشرة بين البنوك والمؤسسات والمتعاملين في سوق الذهب.

كما تعد الصين والهند والولايات المتحدة والشرق الأوسط من المراكز الرئيسية للتجارة في الذهب حول العالم.

2-سوق العقود الآجلة

يقوم المستثمرون في سوق العقود الآجلة بشراء وبيع السلع، ومنها الذهب، بسعر ثابت في وقت محدد في المستقبل.

وتعد بورصة "كومكس"، وهي جزء من بورصة وول ستريت في نيويورك، أكبر سوق للعقود الآجلة للذهب في العالم من حيث حجم التداول.

وفي آسيا تعد بورصة شنغهاي للعقود الآجلة، وبورصة طوكيو للسلع، المعروفة اختصارا باسم "توكوم"، من بين اللاعبين الرئيسيين في سوق العقود الآجلة للذهب.

3- المنتجات المتداولة في البورصة

تقدم المنتجات المتداولة في البورصة -ومنها صناديق الاستثمار المتداولة- أوراقاً مالية مضمونة بالذهب، مما يسمح للمستثمرين بالاستفادة من أسعار الذهب دون شراء المعدن نفسه.

4-السبائك والعملات الذهبية

يمكن للمستثمرين شراء سبائك وعملات ذهبية بشكل مباشر من تجار الذهب أو عبر المواقع الموثوق بها على الإنترنت.

ويعد شراء السبائك والعملات الذهبية نوعا سهلا نسبيا للاستثمار في المعدن النفيس لمن يرغب في حيازته بشكل فعلي.