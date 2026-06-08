"سوريا المركزي" يتيح استلام الحوالات بالليرة أو العملات الأجنبية

أصدر مصرف سوريا المركزي قرارا جديدا يتيح للمستفيدين من الحوالات المالية الخارجية استلام أموالهم بالليرة السورية أو بالعملات الأجنبية، وفق رغبتهم والإمكانات المتاحة لدى الجهة المسلمة للحوالة.

وبموجب القرار، عُدلت المادة الأولى من قرار لجنة الإدارة رقم (235/ل) الصادر في 21 أبريل/نيسان 2023، لتلزم المصارف المرخص لها التعامل بالعملات الأجنبية وشركات الصرافة والحوالات المالية بتسليم الحوالات الواردة عبر شركات التحويل العالمية بالعملة التي يختارها المستفيد.

ويشمل القرار الحوالات الواردة من خلال شركات تحويل الأموال الدولية، مثل "موني غرام" و"ويسترن يونيون" و"شيفت" وغيرها من الشركات العاملة في هذا المجال.

وأوضح المصرف أن تسليم الحوالات بالعملات الأجنبية أو بالليرة السورية سيتم وفق رغبة المستفيد، مع مراعاة الإمكانات المتوافرة لدى المصرف أو شركة الصرافة أو شركة الحوالات التي تتولى عملية التسليم.

ويعد القرار تعديلا مباشرا للقرار السابق رقم (235/ل)، الذي كان ينظم آلية تسليم الحوالات الخارجية الواردة إلى سوريا.

وقال مصرف سوريا المركزي إن الخطوة تأتي في إطار جهوده لتطوير خدمات الحوالات المالية وتوفير مزيد من المرونة والخيارات أمام المستفيدين، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المالية وتلبية احتياجات المواطنين.