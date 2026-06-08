شركات خليجية تترقب مليارات من طروحات عمالقة الذكاء الاصطناعي

تستعد مجموعة من الشركات الخليجية لتحقيق مكاسب محتملة بمليارات الدولارات مع اقتراب الطروحات العامة المرتقبة لشركات "سبيس إكس" و"أوبن إيه آي" و"أنثروبيك" الأمريكية، في واحدة من أكبر موجات الإدراج في تاريخ أسواق المال العالمية.

وتشير تقديرات إلى أن الطروحات الثلاثة قد تضيف ما يصل إلى 4 تريليونات دولار إلى القيمة السوقية للأسهم الأمريكية خلال الأشهر المقبلة، مع سعي "سبيس إكس" للوصول إلى تقييم يقارب 1.8 تريليون دولار، بينما يتوقع أن تصل قيمة "أوبن إيه آي" و"أنثروبيك" إلى عشرات المليارات من الدولارات لكل منهما.

والطرح العام هو أن تدرج شركة خاصة أسهمها في البورصات بحيث يمكن لأي شخص شراء جزء من هذه الأسهم، وبذلك تتحول تلك الشركة من خاصة إلى عامة.

رهانات مبكرة

وضمن أبرز المستفيدين من هذه الطروحات شركات ومؤسسات استثمارية خليجية بنت مراكز مبكرة في رأس مال واستثمارات شركات الذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة.

فشركة "المملكة القابضة" السعودية المملوكة للأمير الوليد بن طلال تمتلك استثمارات غير مباشرة مرتبطة بشركة "سبيس إكس" عبر منظومة شركات إيلون ماسك وشركة "إكس إيه آي" (xAI)، ما عزز قيمة أصول الأمير الوليد مع ارتفاع تقييمات هذه الشركات.

كما استثمرت شركة "هيومين" السعودية أيضا هذا العام نحو 3 مليارات دولار في "إكس إيه آي"، على أن تتحول هذه الحصة إلى أسهم في شركة "سبيس إكس"، ما يمنحها استفادة مباشرة من أي ارتفاع في تقييم الشركة بعد الإدراج في البورصة الأمريكية.

كما تستثمر شركة "إم جي إكس" (MGX) الإماراتية في شركات "أوبن إيه آي" و"أنثروبيك" و"إكس إيه آي"، ما يمنحها استفادة مباشرة من أي ارتفاع محتمل في قيمة هذه الشركات مع اقتراب إدراجات كبرى في قطاع الذكاء الاصطناعي.

كما ضخت قطر استثمارات في كل من "أنثروبيك" و"إكس إيه آي"، ضمن إستراتيجية تستهدف الاستفادة من التوسع السريع في تقنيات الذكاء الاصطناعي.

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وتعود بعض هذه الاستثمارات من شركات خليجية إلى سنوات سبقت موجة الذكاء الاصطناعي الحالية، إذ استثمرت شركة العالمية القابضة (IHC) الإماراتية في "سبيس إكس" عام 2020، بينما كانت شركة "آبار" للاستثمار الإماراتية من أوائل المستثمرين في قطاع رحلات الفضاء التجارية عبر استثمارها في شركة "فيرجن غالاكتيك" في عام 2009.

وفي حال نجحت "سبيس إكس" في الإدراج بالتقييم المستهدف البالغ 1.8 تريليون دولار، فإن ذلك قد يعزز قيمة المحافظ الاستثمارية لشركات خليجية مالكة لحصص مباشرة أو غير مباشرة في الشركة الأمريكية، وشبكة شركات الذكاء الاصطناعي المرتبطة بها.