النفط يقفز 4 دولارات بعد غارات إسرائيلية تهدد آمال التهدئة

ارتفعت أسعار النفط بنحو 4 دولارات للبرميل في تعاملات اليوم الاثنين، بعد أن شنت إسرائيل غارات جديدة على لبنان رغم اتفاق وقف إطلاق النار المعلن بين الجانبين، مما أعاد المخاوف بشأن استقرار الإمدادات العالمية وأضعف الآمال في احتواء التوترات الإقليمية.

وصعدت العقود الآجلة للنفط الخام الأمريكي بمقدار 3.8 دولارات، أو 4.21%، إلى 94.35 دولارا للبرميل، بينما ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 4.22 دولارات، أو 4.48%، لتسجل 97.27 دولارا للبرميل بحلول الساعة 07:50 بتوقيت غرينتش حسب منصة إنفستينغ.

وجاءت المكاسب بعد خسائر تكبدها النفط يوم الجمعة على خلفية تفاؤل الأسواق بإمكانية تهدئة التوتر بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، غير أن الضربات الإسرائيلية الأخيرة أعادت حالة القلق إلى الأسواق.

ويرى متعاملون أن التصعيد الجديد يهدد فرص التوصل إلى تفاهمات أوسع بين واشنطن وطهران قد تسمح باستعادة انسياب حركة الملاحة عبر مضيق هرمز، الذي يعد أحد أهم ممرات النفط والغاز في العالم.

وبحسب التقرير، اشترطت إيران تثبيت وقف إطلاق النار في لبنان للمضي قدما في أي اتفاق سلام مع الولايات المتحدة، بينما ردت على الضربات الإسرائيلية التي استهدفت جماعة حزب الله بإطلاق صواريخ على إسرائيل.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب إنه سيطلب من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عدم الرد على إيران، في محاولة لاحتواء التصعيد ومنع اتساع رقعة المواجهة.

وكان لبنان وإسرائيل قد أعلنا في 3 يونيو/حزيران الحالي التوصل إلى وقف لإطلاق النار عقب محادثات جرت في واشنطن، إلا أن الاشتباكات والغارات المتفرقة استمرت رغم ذلك.

زيادة إنتاج أوبك بلس لا تبدد القلق

وفي خضم أزمة الإمدادات، وافق تحالف أوبك بلس أمس الأحد على زيادة إنتاج النفط للشهر الـ4 على التوالي، في محاولة لتعزيز المعروض العالمي.

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غير أن محللين شككوا في قدرة هذه الزيادة على إحداث تأثير ملموس في السوق، في ظل استمرار تعطل بعض الإمدادات بسبب القيود على الملاحة عبر مضيق هرمز، إضافة إلى التحديات التي تواجهها روسيا نتيجة الهجمات على بنيتها التحتية النفطية.

وقال رئيس قسم التحليل الجيوسياسي في شركة ريستاد إنرجي، خورخي ليون، إن "التأثير المادي لمثل هذا القرار سيكون قريبا من الصفر" في ظل الظروف الحالية التي تهيمن عليها المخاطر الجيوسياسية.