الغاز الأوروبي يقفز 5% مع تجدد المواجهة بين إسرائيل وإيران

قفزت أسعار الغاز في أوروبا بنحو 5% خلال تعاملات اليوم الاثنين، مدفوعة بتصاعد التوترات العسكرية بين إسرائيل وإيران وتجدد المخاوف بشأن إمدادات الطاقة العالمية، في ظل استمرار الضبابية حول مستقبل الملاحة في مضيق هرمز الحيوي.

وارتفع سعر الغاز وفق مؤشر "تي تي إف" الأوروبي المرجعي إلى 51.2 يورو (نحو 59 دولارا) لكل ميغاواط/ساعة بحلول الساعة 09:00 بتوقيت غرينتش، مع اتجاه المستثمرين إلى تسعير مخاطر إضافية مرتبطة بأمن الإمدادات.

ويأتي الارتفاع في وقت لا تزال فيه أسواق الطاقة العالمية تواجه اضطرابات ناجمة عن التوترات في مضيق هرمز، الذي يمر عبره جزء كبير من صادرات النفط والغاز العالمية، فضلا عن تعثر المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران.

وشهدت المنطقة تصعيدا جديدا بعدما شنت إسرائيل غارة على الضاحية الجنوبية لبيروت أمس الأحد، قالت إنها استهدفت مركز قيادة وتخطيط تابعا لحزب الله، مما أسفر عن قتيلين و11 جريحا وفق تقارير محلية.

وأعقب ذلك إطلاق إيران دفعات من الصواريخ باتجاه إسرائيل، قبل أن تعلن تل أبيب تنفيذ ضربات استهدفت مواقع عسكرية في غرب ووسط إيران، وسط تقديرات إسرائيلية بأن المواجهة قد تستمر عدة أيام.

وتراقب أسواق الطاقة التطورات عن كثب، نظرا لما قد يترتب عليها من تأثيرات مباشرة على تدفقات النفط والغاز، خصوصا مع استمرار القيود المفروضة على حركة الشحن المرتبطة بإيران ومضيق هرمز.