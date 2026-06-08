الذهب يتراجع مع تزايد رهانات الفائدة والتصعيد بين إسرائيل وإيران

أبقت المخاوف من تشديد السياسة النقدية الأمريكية الضغوط على أسعار الذهب التي واصلت تراجعها اليوم الاثنين، في وقت دفعت فيه التطورات العسكرية المتجددة بين إسرائيل وإيران أسعار النفط إلى الارتفاع، ما زاد المخاوف بشأن التضخم العالمي.

وانخفض سعر الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.54% إلى 4305.11 دولارا للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 06:30 بتوقيت غرينتش، بعدما هبط بنحو 3% يوم الجمعة، مسجلا أدنى مستوى له منذ 24 مارس/آذار الماضي.

كما تراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم أغسطس/آب بنسبة 0.73% إلى 4333.30 دولارا للأوقية.

وقال كبير محللي السوق في أواندا كيلفين وونغ إن ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية يزيد الضغوط على المعدن النفيس.

توقعات أسعار الفائدة

وجاء تراجع الذهب بعد صدور تقرير وظائف أمريكي قوي عزز توقعات المستثمرين باستمرار أسعار الفائدة عند مستويات مرتفعة لفترة أطول، وهو ما انعكس على عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات التي ارتفعت إلى أعلى مستوياتها في أسبوعين خلال الجلسة السابقة.

ويؤدي ارتفاع العوائد إلى زيادة تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب، الذي لا يدر عائدا، ما يقلل جاذبيته للمستثمرين مقارنة بالأصول المدرة للفائدة.

في المقابل، زادت التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط من تعقيد المشهد الاقتصادي.

وقالت إسرائيل إنها استهدفت مواقع عسكرية في غرب ووسط إيران، رغم دعوة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى الامتناع عن تنفيذ مزيد من الضربات.

وأدى تجدد المواجهة إلى ارتفاع أسعار النفط بنحو 4 دولارات للبرميل، الأمر الذي أثار مخاوف من عودة الضغوط التضخمية عالميا، وهو ما قد يدفع البنوك المركزية إلى الإبقاء على سياسات نقدية متشددة.

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