اقتصاد|دولي

الذهب يتراجع مع تزايد رهانات الفائدة والتصعيد بين إسرائيل وإيران

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BIRMINGHAM, ENGLAND - DECEMBER 13: three 1kg gold bullion bars lay on the counter in a gold dealers in Birmingham's jewellery quarter on December 13, 2023 in Birmingham, England. Gold prices have increased since the Ukraine War but have soared to record highs since the start of the Hamas-Israel war. Other factors are the weakening US dollar and expected rate cuts from the Federal Reserve. (Photo by Christopher Furlong/Getty Images)
العقود الأمريكية الآجلة للذهب تراجعت 0.73% إلى 4333.30 دولارا للأوقية صباح اليوم الاثنين (غيتي)
Published On 8/6/2026

أبقت المخاوف من تشديد السياسة النقدية الأمريكية الضغوط على أسعار الذهب التي واصلت تراجعها اليوم الاثنين، في وقت دفعت فيه التطورات العسكرية المتجددة بين إسرائيل وإيران أسعار النفط إلى الارتفاع، ما زاد المخاوف بشأن التضخم العالمي.

وانخفض سعر الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.54% إلى 4305.11 دولارا للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 06:30 بتوقيت غرينتش، بعدما هبط بنحو 3% يوم الجمعة، مسجلا أدنى مستوى له منذ 24 مارس/آذار الماضي.

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كما تراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم أغسطس/آب بنسبة 0.73% إلى 4333.30 دولارا للأوقية.

وقال كبير محللي السوق في أواندا كيلفين وونغ إن ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية يزيد الضغوط على المعدن النفيس.

تقرير وظائف أمريكي قوي عزز توقعات المستثمرين بأن يستمر الفدرالي الأمريكي في تشديد السياسة النقدية (رويترز)

توقعات أسعار الفائدة

وجاء تراجع الذهب بعد صدور تقرير وظائف أمريكي قوي عزز توقعات المستثمرين باستمرار أسعار الفائدة عند مستويات مرتفعة لفترة أطول، وهو ما انعكس على عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات التي ارتفعت إلى أعلى مستوياتها في أسبوعين خلال الجلسة السابقة.

ويؤدي ارتفاع العوائد إلى زيادة تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب، الذي لا يدر عائدا، ما يقلل جاذبيته للمستثمرين مقارنة بالأصول المدرة للفائدة.

في المقابل، زادت التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط من تعقيد المشهد الاقتصادي.

وقالت إسرائيل إنها استهدفت مواقع عسكرية في غرب ووسط إيران، رغم دعوة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى الامتناع عن تنفيذ مزيد من الضربات.

وأدى تجدد المواجهة إلى ارتفاع أسعار النفط بنحو 4 دولارات للبرميل، الأمر الذي أثار مخاوف من عودة الضغوط التضخمية عالميا، وهو ما قد يدفع البنوك المركزية إلى الإبقاء على سياسات نقدية متشددة.

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المعادن النفيسة الأخرى:

  • انخفضت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 0.4% إلى 67.56 دولارا للأوقية.
  • تراجع البلاتين 0.5% إلى 1767.15 دولارا.
  • استقر البلاديوم عند 1225.66 دولارا للأوقية.
المصدر: رويترز

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