100 يوم على حرب إيران.. 5 عوامل تفسر عدم ارتفاع النفط إلى 200 دولار

بعد مرور نحو 100 يوم على اندلاع حرب إيران لا يزال سعر النفط أقل من 100 دولار للبرميل، وذلك على الرغم من توقعات بعض المحللين بأن أسعاره قد تتجاوز 200 دولار للبرميل، وفق ما ذكرته وكالة بلومبرغ.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب قال الجمعة إن البعض توقع أن "يكون الوضع أسوأ كثيرا"، نتيجة الحرب في الشرق الأوسط، وأن تصل أسعار النفط إلى 300 دولار للبرميل، مضيفا أنها حاليا في حدود 96 دولارا.

وبلغت العقود الآجلة ⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠لخام برنت نحو 97 دولارا للبرميل بنهاية معاملات الأسبوع الماضي، فيما بلغ خام غرب تكساس نحو 95 دولارا للبرميل، وفق رويترز.

وأسفرت الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران عن تعطل الملاحة في مضيق هرمز، الذي تمر به نحو 20% من الإمدادات العالمية من النفط ومشتقاته والغاز الطبيعي المسال، وهو ما وصفته بلومبرغ بأنه "أسوأ صدمة في إمدادات النفط في التاريخ".

عوامل ساهمت في احتواء الصدمة

لكن هناك مجموعة من العوامل التي ساهمت في منع قفزة أوسع في أسعار النفط، ومن أبرزها:

قيام الحكومات حول العالم بضخ كميات كبيرة من الاحتياطيات الإستراتيجية من النفط في الأسواق.

استمرار مرور بعض ناقلات النفط عبر مضيق هرمز رغم المخاطر.

تصدير جانب من النفط من منطقة الخليج عبر خطوط الأنابيب، مثل خط شرق-غرب الذي ينقل النفط السعودي لميناء ينبع على البحر الأحمر.

تباطؤ الطلب الصيني على النفط.

ارتفاع قياسي في الصادرات الأمريكية من النفط.

أكبر اقتصادين في العالم، وهما الولايات المتحدة والصين، ساهما في احتواء صدمة الطاقة بزيادة العرض من جانب واشنطن، وخفض الطلب من جانب الصين

تأثير أكبر اقتصادين في العالم

وأشارت بلومبرغ إلى أن من أبرز المفاجآت التي شهدها سوق النفط لجوء الصين – أكبر مستورد للنفط في العالم – إلى خفض وارداتها بنسبة تقارب 40% في مايو/أيار الماضي مقارنة بمتوسط العام الماضي، موضحة أن هذا الانخفاض يكفي لتعويض ما بين ثلث وخمس إمدادات النفط المفقودة بسبب الحرب.

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وذكرت رويترز -من جانبها- أن واردات ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌الصين من النفط الخام هبطت 6 ملايين برميل يوميا في مايو/أيار مقارنة مع مارس/آذار الماضي.

بالمقابل، ارتفعت الصادرات الأمريكية من الخام والوقود بأكثر من مليوني برميل يوميا خلال مايو/أيار الماضي مقارنة بالفترة نفسها من 2025.

وتعني هذه الأرقام أن أكبر اقتصادين في العالم، وهما الولايات المتحدة والصين، ساهما في احتواء صدمة الطاقة بزيادة العرض من جانب واشنطن، وخفض الطلب من جانب بكين.

وفي السياق، قالت الرئيسة التنفيذية لمجموعة أنغيليكوسيس – أكبر مالك سفن يوناني – ماريا أنغيليكوسيس لوكالة بلومبرغ إن العالم أثبت مرونة مذهلة، مضيفة أن "أسعار النفط ارتفعت بنسبة 50% أو 60%، وزادت أسعار الغاز الطبيعي المسال بنسبة 90%، لكنها لم تصل إلى المستويات المرتفعة للغاية التي كنت أتوقعها شخصيا على الأقل".

تحذيرات من استمرار الأزمة

لكن محللين حذروا من أن العوامل التي ساهمت في منع وصول النفط إلى سعر 200 دولار للبرميل يمكن أن تتغير إذا طال أمد الحرب، خاصة تراجع قدرات الحكومات على ضخ المزيد من الاحتياطيات الإستراتيجية من النفط في الأسواق، وزيادة الطلب بشكل مؤثر من جانب الصين.

وفي هذا السياق، قال رئيس فريق استثمار محفظة السلع في شركة "باسيفيك" لإدارة الاستثمارات، غريغ شارناو، لوكالة بلومبرغ "مع مرور كل أسبوع، يتقلص المعروض بمقدار 70 إلى 80 مليون برميل. ولا يمكن الاستمرار على هذا النحو إلى الأبد".

من جانب آخر، حذرت وكالة الطاقة الدولية من أن المخزونات العالمية من النفط قد تصل إلى مستويات حرجة قبل ذروة الطلب في الصيف إذا استمر السحب منها بالوتيرة الحالية.

وقالت الوكالة في مذكرة لها "قدمت المخزونات شبكة أمان لسوق النفط، لكن حتى إن شهدنا استئنافا وشيكا لتدفقات النفط عبر مضيق هرمز، سيكون التعافي بطيئا وتدريجيا".

وأضافت المذكرة "هذا يرجح استمرار تناقص المخزونات في الربع الثالث، مما يترك عوامل تدفع الأسعار صوب الارتفاع".