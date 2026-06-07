مصر.. صافي احتياطيات النقد الأجنبي تتجاوز 53.1 مليار دولار

ارتفع صافي احتياطيات النقد الأجنبي في مصر إلى 53.134 مليار دولار بنهاية مايو/أيار الماضي، مقارنة مع نحو 53.01 مليار دولار في أبريل/نيسان من السنة الحالية، وفق بيانات أعلنها البنك المركزي المصري اليوم الأحد.

وتتكون الاحتياطيات الأجنبية لمصر وفق البنك المركزي:

سلة من العملات الرئيسية تشمل الدولار الأمريكي واليورو والجنيه الإسترليني والين الياباني واليوان الصيني.

الذهب.

الأوراق المالية.

حقوق السحب الخاصة التابعة لصندوق النقد الدولي.

يأتي هذا في وقت تحسن فيه عدد من مصادر العملة الصعبة في البلاد، أبرزها تحويلات المصريين العاملين بالخارج، وإيرادات السياحة، وقناة السويس والاستثمار الأجنبي المباشر.

وزادت تحويلات المصريين العاملين في الخارج 32% خلال أول 9 أشهر من السنة المالية 2025-2026، إلى نحو 34.9 مليار دولار، مقابل نحو 26.4 مليار دولار خلال الفترة نفسها من السنة المالية السابقة، وفق بيانات سابقة للبنك المركزي المصري.

وتظهر بيانات تحويلات المهاجرين صعود أحد أهم موارد النقد الأجنبي في مصر، في وقت تسعى فيه البلاد إلى تعزيز السيولة الدولارية وتقليص الضغوط على ميزان المدفوعات وسوق الصرف.

وصرح محافظ البنك المركزي المصري حسن عبد الله في وقت سابق بأن الاحتياطيات الأجنبية في الوقت الحالي تكفي لتغطية 6.3 أشهر من الواردات، كما تمثل نحو 158% من الدين الخارجي قصير الأجل.