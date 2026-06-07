رويترز: "أوبك بلس" يتجه لإقرار زيادة جديدة في إنتاج النفط

نقلت رويترز عن ثلاثة مصادر في تحالف أوبك بلس قولها إن التكتل يتجه اليوم ⁠⁠الأحد للموافقة ⁠⁠على رابع زيادة في أهداف إنتاج النفط خلال أربعة أشهر متتالية، رغم أن الحرب الأمريكية مع إيران لا تزال تعوق ⁠⁠قدرة عدد من أعضاء التحالف على ضخ المزيد من النفط الخام.

ورجحت المصادر أن يرفع الأعضاء السبعة أهداف الإنتاج بنحو 188 ألف برميل يوميا اعتبارا يوليو/تموز، وتماثل هذه الزيادة تلك التي تم إقرارها ليونيو/⁠حزيران، في أعقاب خروج الإمارات، مقابل 206 آلاف برميل يوميا في مايو/⁠أيار وأبريل/نيسان.

وقلصت الحرب تدفقات النفط عبر مضيق هرمز، ما أدى إلى ⁠⁠أكبر أزمة عالمية في الإمدادات، في ظل عجز دول رئيسية داخل التحالف، مثل السعودية، عن تلبية طلبات عملائها بالكامل منذ نهاية فبراير/شباط الماضي.

وتفاقمت الأزمة بالنسبة لأوبك بلس مع انسحاب الإمارات من منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) بعد ‌‌نحو 60 عاماً من انضمامها إليها.

ورفع سبعة من الأعضاء الأساسيين في تحالف أوبك بلس -الذي يضم منظمة أوبك وشركاء منهم روسيا– حصص إنتاجهم بين أبريل/نيسان ويونيو/حزيران بنحو 600 ألف برميل يوميا.

لكن بيانات لأوبك أظهرت أن الإنتاج الفعلي للمجموعة تراجع بشدة نتيجة خفض الصادرات من دول الخليج، ليبلغ في المتوسط 33.19 ⁠⁠مليون برميل يوميا في أبريل/نيسان مقارنة مع ⁠⁠42.77 مليون في فبراير/شباط.

والدول السبع من أصل 21 دولة عضو في أوبك بلس المقرر أن تجتمع اليوم الأحد، هي ‌‌السعودية والعراق والكويت والجزائر وقازاخستان وروسيا وعمان.

وذكرت المصادر أن من المقرر أيضا عقد اجتماع وزاري كامل لتحالف أوبك بلس اليوم الأحد، لكن لا ‌‌يتوقع ‌‌أن يتضمن اتفاقا على أي تغييرات في سياسة الإنتاج.