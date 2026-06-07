البنك المركزي الصيني يواصل شراء الذهب للشهر الـ19 على التوالي

أظهرت بيانات بنك الشعب ⁠⁠الصيني (البنك ⁠⁠المركزي) اليوم الأحد أنه زاد احتياطياته من الذهب للشهر التاسع ⁠⁠عشر على التوالي في مايو/أيار الماضي.

وارتفعت احتياطيات الذهب في ⁠⁠البلاد إلى 74.96 مليون أوقية (أونصة) من الذهب الخالص بنهاية مايو/أيار، مقابل 74.64 مليون أوقية في الشهر ‌‌السابق.

وكشفت بيانات البنك المركزي الصيني أن قيمة احتياطيات الدولة من الذهب بلغت 340.75 مليار دولار بنهاية الشهر الماضي، بانخفاض عن 344.17 مليار دولار في الشهر ⁠⁠السابق.

وسجلت أسعار الذهب ⁠⁠في المعاملات الفورية انخفاضا للشهر الثالث على التوالي في مايو/أيار الماضي، في وقت فشلت محادثات ⁠⁠السلام بين الولايات المتحدة وإيران في تحقيق ⁠⁠نتائج.

وأبقت مخاطر التضخم -إثر زيادة أسعار النفط- احتمالات ارتفاع أسعار الفائدة لفترة أطول قائمة مع استمرار مكاسب الدولار.

واصل الذهب الانخفاض في يونيو/حزيران الحالي وجرى تداوله مؤخرا عند ما ‌‌يقرب ‌‌من 4330 دولارا للأوقية.

وزاد استهلاك الذهب في الصين أكثر من 4% خلال الربع الأول من العام الحالي مدفوعا بالطلب القوي على السبائك والعملات الذهبية، وفق ما نقلت وكالة شينخوا في تقرير لها مايو/أيار الماضي.

وبلغ حجم استهلاك المعدن النفيس في البلاد 303.29 طنا خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي.

كما شهد الربع الأول تدفقات قوية إلى صناديق الاستثمار المتداولة في الذهب، حيث أضافت 50.44 طنا خلال الفترة المذكورة ليرتفع إجمالي حيازات صناديق الاستثمار هذه إلى 298.29 طنا بحلول نهاية مارس/آذار الماضي.

وعالميا بات الذهب أهم الأصول التي تحتفظ بها البنوك المركزية في احتياطياتها، متجاوزا سندات وزارة الخزانة الأمريكية، وسط عمليات شراء واسعة للمعدن النفيس، وفقا لتقرير أصدره المركزي الأوروبي ونشرت تفاصيله صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية.

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وحسب التقرير شكلت السبائك الذهبية 27% من إجمالي احتياطيات البنوك المركزية في العالم بنهاية عام 2025، فيما كانت نسبتها 20% في العام الذي قبله.

في المقابل، تراجعت نسبة سندات الخزانة الأمريكية من إجمالي احتياطيات البنوك المركزية إلى 22% بنهاية عام 2025، نظير قرابة 25% في 2024.

وفي الصين أيضا أظهرت بيانات رسمية صدرت اليوم الأحد أن إجمالي احتياطيات النقد الأجنبي في البلاد بلغ 3.44 تريليون دولار في نهاية مايو/أيار الماضي، بزيادة 31.7 مليار دولار أمريكي، أي بنسبة 0.9% مقارنة بنهاية أبريل/نيسان الماضي.