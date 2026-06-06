تونس.. التضخم عند مستوى 5.5% للشهر الثاني

أظهرت بيانات رسمية، الجمعة، استقرار التضخم في تونس عند مستوى 5.5% للشهر الثاني على التوالي.

وقال المعهد الوطني للإحصاء (حكومي) في بيانات، إن نسبة تضخم الاستهلاك العائلي بلغت 5.5% خلال مايو/أيار المنصرم.

وأرجع المعهد ذلك إلى تراجع وتيرة ارتفاع أسعار مجموعة الملابس والأحذية إلى 9.1% خلال مايو/أيار مقابل 9.3% خلال أبريل/نيسان الماضي.

ولفت إلى أن أسعار مجموعة التغذية والمشروبات حافظت على استقرار وتيرة ارتفاعها عند مستوى 8.2%.

وفي مايو/أيار الماضي، أعلن المعهد ارتفاع التضخم إلى 5.5% في أبريل/نيسان، بزيادة 0.5% عن مارس/آذار الذي قبله.

والأربعاء، أبقى البنك المركزي التونسي على نسبة الفائدة الرئيسية دون تغيير عند مستوى 7%، وأوضح البنك أن الضغوط التضخمية الناجمة عن العوامل الخارجية شهدت تصاعدا خلال الفترة الأخيرة.

وتوقع المركزي التونسي أن تنعكس هذه التطورات على تركيبة الأسعار المحلية، وأن تدفع التضخم نحو الارتفاع خلال الفترة المقبلة.

ومنذ سنوات تعاني البلاد من ضغوط اقتصادية متراكمة، تفاقمت بسبب تداعيات كل من جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية المستمرة منذ عام 2022.

كما تسببت حرب الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران منذ 28 فبراير/شباط الماضي، في ارتفاع التضخم بأنحاء العالم، إثر زيادة تكاليف استيراد الطاقة والمواد الأساسية.