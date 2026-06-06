المغرب.. 7.7 ملايين سائح زاروا البلاد في أول 5 أشهر من عام 2026

أعلنت وزارة السياحة المغربية، الجمعة، أن عدد السياح الأجانب الذين زاروا البلاد خلال الأشهر الخمسة الأولى من عام 2026، بلغ 7.7 ملايين سائح، بارتفاع 7% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وقالت الوزارة، في بيان، إن "القطاع السياحي يستمر في تحقيق نتائج إيجابية".

وتميز مايو/أيار الماضي، وفق البيان، "باستقبال نحو 1.7 مليون سائح، بزيادة قدرها 13% مقارنة بالشهر نفسه من عام 2025".

ونقل البيان عن وزيرة السياحة والصناعة التقليدية فاطمة الزهراء عمور قولها إن "القطاع السياحي يواصل تحقيق أداء إيجابي خلال عام 2026".

وأضافت عمور أن النتائج المسجلة تبين نجاعة إستراتيجية القطاع التي تركز على الاستثمار في الربط الجوي، وتطوير العرض السياحي، وتحسين تجربة السائح.

وأوضحت أن هذه الرؤية تمكن "من الحفاظ على مسار نمو مستدام، وتعزيز جاذبية المملكة لدى السياح من مختلف أنحاء العالم".

وفي يناير/كانون الثاني الماضي، أعلنت منظمة الأمم المتحدة للسياحة تصدُّر المغرب قائمة الوجهات السياحية في القارة الأفريقية خلال عام 2025.

وقالت المنظمة، في تقرير حول إحصاءات السياحة في العالم، إن المغرب استقبل نحو 20 مليون سائح أجنبي في عام 2025، مسجلا نموا بنسبة 14% مقارنة بعام 2024.

وبلغت عائدات السياحة، خلال العام الماضي، 138 مليار درهم (نحو 13.8 مليار دولار)، بارتفاع 21% مقارنة بالعام السابق له.

وسبق أن تصدر المغرب القائمة في أفريقيا في عام 2024 باستقباله 17.4 مليون سائح، بنمو 20% عن عام 2023.

تراهن المملكة على زيادة عدد السائحين مستفيدة من تنظيم فعاليات رياضية ومؤتمرات دولية.

واستضافت بطولة أمم أفريقيا لكرة القدم عام 2025، وتستضيف عام 2030 كأس العالم لكرة القدم، بالاشتراك مع إسبانيا والبرتغال.

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