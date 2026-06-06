إير كندا تعلّق رحلاتها إلى كوبا "إلى أجل غير مسمى"

أعلنت شركة "إير كندا" الجمعة تعليق رحلاتها إلى كوبا إلى أجل غير مسمى، في ظل الصعوبات التي تعاني منها الجزيرة منذ قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترمب تكثيف الضغوط عليها.

وقالت في بيان: "نظرا إلى استمرار الاضطراب السياسي والاقتصادي في كوبا، قررت إير كندا تعليق خدماتها إلى الجزيرة إلى أجل غير مسمى".

وأضافت "إير كندا" أنها تسعى إلى منح عملائها قدرا أكبر من الوضوح في شأن خطط السفر المستقبلية.

وكانت الشركة الوطنية الكندية أعلنت فبراير/شباط الماضي تعليق رحلاتها إلى كوبا حتى نوفمبر/تشرين الأول.

ويشكل الكنديون شريحة مهمة من قطاع السياحة الكوبي، لكن هذا المصدر من الإيرادات تراجع مع قطع واشنطن إمدادات الوقود عن الجزيرة والتهديد بغزوها.

كما أعلنت شركة "بلو دايموند ريزورتس" الكندية الأسبوع الماضي إغلاق 62 منشأة سياحية لها في كوبا.

وأدى الحظر النفطي المفروض منذ يناير/كانون الثاني الماضي إلى حدوث نقص حاد في الديزل اللازم لتشغيل المولدات، مما أثر على شبكة الكهرباء المتداعية، وتسبب في انقطاعات للتيار تصل إلى 22 ساعة يوميا، فضلا عن تعطل وسائل النقل بشكل شبه كامل.

وتعاني الجزيرة نقصا في مياه الشرب والغذاء والأدوية، مما يجعلها تعتمد بشكل متزايد على شحنات المساعدات من المكسيك والصين.