اقتصاد|الشرق الأوسط

إياتا: تأجيل طلبيات الطائرات بسبب حرب إيران قرار مكلف لشركات الشرق الأوسط

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A logo of the International Air Transport Association (IATA) is displayed, in Geneva, Switzerland, April 28, 2026. REUTERS/Denis Balibouse
شركات الطيران في الشرق الأوسط أمام تحديات تشغيلية متزايدة بفعل الحرب مع إيران (رويترز)
Published On 6/6/2026

حذرت الرابطة الدولية للنقل الجوي (إياتا) من أن تأجيل شركات الطيران في الشرق الأوسط طلبيات شراء الطائرات بسبب تداعيات الحرب مع إيران وارتفاع أسعار وقود الطائرات سيكون قرارا مكلفا على المدى الطويل، وفق ما نقلته وكالة رويترز.

وقال كامل العوضي، نائب رئيس إياتا لمنطقة أفريقيا والشرق الأوسط، إن المنظمة لا تتوقع أن تؤثر الحرب أو ارتفاع التكاليف في خطط شركات الطيران بالمنطقة لشراء طائرات جديدة من شركتي بوينغ وإيرباص، مشيرا إلى أن فترات الانتظار الطويلة لتسلم الطائرات تجعل أي تأجيل قرارا غير عملي.

وأضاف العوضي، على هامش الاجتماع السنوي لإياتا في ريو دي جانيرو، أن شركات الطيران ستواصل تنفيذ خططها التوسعية رغم الاضطرابات الحالية، موضحا أن الحصول على الطائرات الحديثة، خصوصا طائرات إيرباص ذات الممر الواحد، قد يستغرق سنوات.

وتأتي هذه التصريحات في وقت خفضت فيه شركات طيران عالمية رحلاتها ورفعت أسعار التذاكر والرسوم لمواجهة ارتفاع التكاليف، بينما تعرضت مطارات في الشرق الأوسط لهجمات مرتبطة بالحرب.

The damaged roof of a buliding at the Kuwait International Airport following a strike, in Kuwait City, Kuwait, June 3, 2026, in this still image of a photo used in a video. Civil Aviation Kuwait/Handout via REUTERS THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY. NO RESALES. NO ARCHIVES. MANDATORY CREDIT. VERIFICATION: -Buildings, roof structure, columns and interior of airport terminal matched archive and satellite imagery -Kuwaiti authorities said an Iranian drone and missile attack damaged airport facilities and diplomatic missions on June 3 -Iran's elite Revolutionary Guards said they did not fire at Kuwait's airport and blamed the destruction on U.S. interceptor missiles that failed to hit their targets, according to Iranian state media -US denied claim its missile interceptor damaged Kuwait airport
الأضرار التي لحقت بمرافق مطار الكويت مصدر قلق لشركات الطيران الأجنبية (رويترز)

مخاوف بشأن مطار الكويت

وأعرب العوضي عن قلقه من الأضرار التي لحقت بأحد مباني مطار الكويت إثر هجوم إيراني خلال الأسبوع الجاري، معتبرا أن إصلاح المنشأة قد يستغرق عاما على الأقل استنادا إلى حجم الأضرار الظاهرة.

وأشار إلى أن الكويت قد تضطر إلى تسريع تشغيل أجزاء من مبنى المطار الجديد أو السماح لشركات الطيران الأجنبية باستخدام مرافق مخصصة حاليا للناقلات المحلية، مؤكدا أن معالجة الوضع ستتطلب قرارات تشغيلية ولوجستية معقدة.

وتعد شركات الطيران الخليجية من أكبر العملاء لشركتي بوينغ وإيرباص، ما يجعل قراراتها المتعلقة بالأساطيل محل متابعة واسعة في قطاع الطيران العالمي.

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المصدر: رويترز

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