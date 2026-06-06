إياتا: تأجيل طلبيات الطائرات بسبب حرب إيران قرار مكلف لشركات الشرق الأوسط

حذرت الرابطة الدولية للنقل الجوي (إياتا) من أن تأجيل شركات الطيران في الشرق الأوسط طلبيات شراء الطائرات بسبب تداعيات الحرب مع إيران وارتفاع أسعار وقود الطائرات سيكون قرارا مكلفا على المدى الطويل، وفق ما نقلته وكالة رويترز.

وقال كامل العوضي، نائب رئيس إياتا لمنطقة أفريقيا والشرق الأوسط، إن المنظمة لا تتوقع أن تؤثر الحرب أو ارتفاع التكاليف في خطط شركات الطيران بالمنطقة لشراء طائرات جديدة من شركتي بوينغ وإيرباص، مشيرا إلى أن فترات الانتظار الطويلة لتسلم الطائرات تجعل أي تأجيل قرارا غير عملي.

وأضاف العوضي، على هامش الاجتماع السنوي لإياتا في ريو دي جانيرو، أن شركات الطيران ستواصل تنفيذ خططها التوسعية رغم الاضطرابات الحالية، موضحا أن الحصول على الطائرات الحديثة، خصوصا طائرات إيرباص ذات الممر الواحد، قد يستغرق سنوات.

وتأتي هذه التصريحات في وقت خفضت فيه شركات طيران عالمية رحلاتها ورفعت أسعار التذاكر والرسوم لمواجهة ارتفاع التكاليف، بينما تعرضت مطارات في الشرق الأوسط لهجمات مرتبطة بالحرب.

مخاوف بشأن مطار الكويت

وأعرب العوضي عن قلقه من الأضرار التي لحقت بأحد مباني مطار الكويت إثر هجوم إيراني خلال الأسبوع الجاري، معتبرا أن إصلاح المنشأة قد يستغرق عاما على الأقل استنادا إلى حجم الأضرار الظاهرة.

وأشار إلى أن الكويت قد تضطر إلى تسريع تشغيل أجزاء من مبنى المطار الجديد أو السماح لشركات الطيران الأجنبية باستخدام مرافق مخصصة حاليا للناقلات المحلية، مؤكدا أن معالجة الوضع ستتطلب قرارات تشغيلية ولوجستية معقدة.

وتعد شركات الطيران الخليجية من أكبر العملاء لشركتي بوينغ وإيرباص، ما يجعل قراراتها المتعلقة بالأساطيل محل متابعة واسعة في قطاع الطيران العالمي.