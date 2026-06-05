الغاز الطبيعي بأوروبا يتجه إلى ارتفاع أسبوعي

تتجه أسعار الغاز الطبيعي في أوروبا إلى تحقيق أول مكاسب أسبوعية في 3 أسابيع، مع استمرار حالة عدم اليقين بشأن فرص التوصل إلى اتفاق سلام بين الولايات المتحدة وإيران، بعد تصاعد القتال في الشرق الأوسط واستمرار إغلاق مضيق هرمز فعليا منذ بداية النزاع.

وارتفعت العقود الآجلة الهولندية للغاز للشهر الأول، وهي المعيار الأوروبي لأسعار الغاز، بنسبة 0.09% إلى 48.91 يورو (57.10 دولارا) لكل ميغاواط/ساعة وقت كتابة هذه السطور، بعدما كانت قد تراجعت في الجلسة السابقة.

وصعدت العقود القياسية بنحو 7% منذ الجمعة الماضي، متجهة إلى تسجيل أول مكاسب أسبوعية لها في 3 أسابيع، في ظل ضعف مؤشرات التقدم في المحادثات الرامية إلى إنهاء الحرب وإعادة فتح مضيق هرمز الحيوي.

سير المفاوضات

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب إن المفاوضات تسير على ما يرام، لكن موجة جديدة من العنف اندلعت في المنطقة، ورفضت جماعة حزب الله المدعومة من طهران هدنة بوساطة أمريكية في لبنان.

وتتركز مخاوف سوق الغاز الأوروبية على إعادة ملء مرافق التخزين الضخمة في المنطقة قبل حلول فصل الشتاء، إذ تبلغ نسبة امتلائها حاليا ما يزيد قليلا على 41%.

وإذا استمر إغلاق مضيق هرمز، فقد تشتد المنافسة مع آسيا على شحنات الغاز الطبيعي المسال المنقولة بحرا هذا الصيف.

وفي الولايات المتحدة، ارتفعت عقود الغاز الطبيعي بنسبة 0.34% إلى 3.35 دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية وقت كتابة هذه السطور، بعد أن بلغت أعلى مستوى في 4 أشهر أمس الخميس، مع انخفاض مخزونات الغاز المحلية بأكثر من المتوقع.

وساهمت توقعات الطقس الحار في الأسابيع المقبلة في ارتفاع الأسعار، في حين أن أي اضطرابات في الإمدادات الأمريكية قد تؤثر على أوروبا، التي ازداد اعتمادها على الغاز الأمريكي منذ توقف تدفقات الغاز الروسي عبر الأنابيب بشكل شبه كامل عقب الحرب في أوكرانيا.