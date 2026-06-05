أسعار الغذاء العالمية تستقر قرب أعلى مستوى في 3 سنوات

استقر مؤشر منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة "فاو" لأسعار الغذاء العالمية في مايو/أيار الماضي قرب أعلى مستوى منذ أكثر من 3 سنوات، لكنه تراجه بصورة طفيفة عن المستوى المسجل في أبريل/نيسان، بعد أن عوّض انخفاض أسعار زيت النخيل وزيت فول الصويا اضطرابات تدفقات المدخلات الزراعية الرئيسية الناجمة عن الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران وتداعياتها.

وأدت الحرب الإيرانية إلى اختناق تدفقات الوقود والأسمدة عبر مضيق هرمز، مما تسبب في ارتفاع أسعار المدخلات الزراعية الرئيسية، ما أدى إلى ارتفاع تكلفة زراعة الذرة والأرز وغيرها من المواد الغذائية، في حين يحذر بعض كبار المزارعين في العالم من انخفاض المحاصيل والإنتاج، وفق بلومبيرغ.

وقالت فاو إن متوسط مؤشرها لأسعار الغذاء، الذي يقيس التغيرات الشهرية في الأسعار الدولية لسلة من السلع الغذائية، بلغ 130.8 نقطة في مايو/أيار، بانخفاض طفيف بلغ 0.2 نقطة عن مستواه المعدل في أبريل/نيسان، ليظل مستقرا على نطاق واسع.

ووفقا للمنظمة، جاء المؤشر أعلى بنسبة 2.9% من مستواه قبل عام، لكنه ظل أقل بنسبة 18.4% من ذروته المسجلة في مارس/آذار 2022.

ويتكون مؤشر فاو من متوسط 5 مؤشرات فرعية لأسعار مجموعات السلع الغذائية، هي الحبوب والزيوت النباتية واللحوم ومنتجات الألبان والسكر، مرجحة بحصص الصادرات العالمية خلال الفترة من 2014 إلى 2016.

الحبوب والسكر

ارتفع مؤشر أسعار الحبوب بنسبة 2.6% في مايو/أيار إلى 114.3 نقطة، ليزيد بنسبة 4.9% عن مستواه قبل عام، وقالت الفاو إن الزيادة شملت أسعار الحبوب الرئيسية كلها.

وصعدت أسعار القمح العالمية للشهر الرابع على التوالي، مدعومة بتوقعات انخفاض المحاصيل في دول مصدرة رئيسية، بينها الولايات المتحدة، حيث تُعد أوضاع محصول القمح الشتوي من بين الأضعف منذ عقود، كما ضغط ارتفاع تكاليف الوقود والأسمدة على الأسعار عالميا.

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واستمرت أسعار الذرة في تلقي الدعم من زيادة الطلب على الواردات في أسواق رئيسية، وتراجع المعروض في البرازيل والولايات المتحدة، إلى جانب ارتفاع أسعار الطاقة الذي عزز الطلب المرتبط بإنتاج الإيثانول.

كما ارتفع مؤشر أسعار الأرز بنسبة 2.7% في مايو/أيار، مع تأثير المخاوف المرتبطة بالطقس وارتفاع أسعار النفط الخام ومشتقاته على الأسعار في بعض الدول الآسيوية الرئيسية المصدرة.

وزاد مؤشر أسعار السكر بنسبة 7.5% إلى 95.1 نقطة، مسجلا أعلى مستوى منذ أكتوبر/تشرين الأول 2025، لكنه ظل أقل بنسبة 13.1% من مستواه قبل عام، وسط مخاوف من تشديد إمدادات السكر العالمية في الأشهر المقبلة.

وقالت فاو إن بيانات مناطق زراعة قصب السكر الرئيسية في جنوب البرازيل أظهرت تراجع حصة القصب المخصصة لإنتاج السكر، مما عزز توقعات توجيه كميات أكبر إلى الإيثانول، في حين حدّ تسارع عمليات العصر في النصف الثاني من أبريل/نيسان من الضغوط الصعودية.

الزيوت والألبان

انخفض مؤشر أسعار الزيوت النباتية بنسبة 4.6% إلى 185 نقطة في مايو/أيار، مسجلا أول تراجع شهري منذ بداية 2026، مدفوعا بانخفاض أسعار زيت النخيل وزيت الصويا، وهو ما غطى على ارتفاع أسعار زيتي بذور اللفت ودوار الشمس.

وتراجعت أسعار زيت النخيل العالمية بعد 5 أشهر من الارتفاع، مع توقعات بضعف الطلب العالمي على الواردات وحالة عدم اليقين في أسواق النفط الخام.

وفي المقابل، ارتفعت أسعار زيت بذور اللفت بفعل تضييق الإمدادات الموسمي في الاتحاد الأوروبي، بينما واصلت أسعار زيت دوار الشمس الصعود مدعومة باستمرار شح الإمدادات، خصوصا في أوكرانيا.

وتراجع مؤشر أسعار منتجات الألبان بنسبة 0.5% إلى 119.2 نقطة، ليبقى أقل بنسبة 22.4% من مستواه قبل عام، مع استمرار انخفاض أسعار الزبدة عالميا في أوروبا وأوقيانوسيا نتيجة تحسن توافر دهن الحليب وزيادة المنافسة بين المصدرين الرئيسيين.

واستقرت أسعار اللحوم تقريبا، إذ بلغ المؤشر 130.5 نقطة، مرتفعا بنسبة 0.1% فقط عن أبريل/نيسان، وبنسبة 6.3% عن مستواه قبل عام.

إنتاج الحبوب

وفي نشرة منفصلة، توقعت الفاو أن ينخفض إنتاج الحبوب العالمي في موسم 2026/2027 بنسبة 2% على أساس سنوي إلى 2.982 مليار طن، شاملا الأرز بقيمته بعد الطحن.

وتوقعت المنظمة تراجع إنتاج الحبوب الرئيسية كلها، وإن كان ذلك من مستويات قياسية سجلتها محاصيل كثيرة في 2025، على أن يكون أكبر انخفاض نسبي في القمح، وأصغره في الذرة والشعير.

وكان إنتاج الحبوب العالمي لعام 2025 بلغ 3.043 مليارات طن، بزيادة 6.1% مقارنة بإنتاج 2024، بدعم من ارتفاع حاد في إنتاج الحبوب الرئيسية، خصوصا الذرة.

وتوقعت فاو ارتفاع استخدام الحبوب العالمي في موسم 2026/2027 بنسبة 0.6% إلى 2.969 مليار طن، مع نمو الاستهلاك الغذائي للحبوب بنسبة 1%، وزيادة استخدامها في الأعلاف بنسبة 0.5%.

كما رجحت المنظمة أن تنخفض مخزونات الحبوب العالمية بنسبة 0.3% إلى 949 مليون طن، مع بقاء نسبة المخزون إلى الاستخدام العالمي قريبة من مستوى موسم 2025/2026 عند 31.7%.

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وتوقعت المنظمة تراجع تجارة الحبوب العالمية بنسبة 0.3% إلى 507.2 ملايين طن في موسم 2026/2027، بسبب انخفاض تجارة الشعير والقمح، مقابل نمو تجارة الذرة بنسبة 3.9% والأرز بنسبة 1.4%.