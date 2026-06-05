أسهم الذكاء الاصطناعي تهبط بناسداك 4%

تراجع مؤشر ناسداك بنحو 4% خلال تعاملات الجمعة، في أكبر هبوط يومي له منذ نحو عام، وسط موجة بيع طالت أسهم الذكاء الاصطناعي وتصاعد المخاوف من استمرار الفائدة المرتفعة في الولايات المتحدة، بحسب صحيفة وول ستريت جورنال.

وذكرت الصحيفة أن هذا هو أكبر انخفاض لمؤشر ناسداك في بورصة نيويورك منذ نحو عام. كما انخفض مؤشر ستاندرد آند بورز بنسبة 1.8% متأثرا بدوره بالتراجع في أسهم شركات للتكنولوجيا.

وأوضحت الصحيفة أن انخفاض مؤشر ناسداك جاء مع هبوط سهم شركة "إنفيديا" للرقائق الإلكترونية بنسبة 6%، وهبوط سهم شركة "برودكوم"، المتخصصة في أشباه الموصلات ومراكز البيانات، بنسبة 6%، بعد صدور مؤشرات عن أداء ضعيف نسبيا للشركتين يوم الأربعاء.

وأشارت الصحيفة إلى أن هناك مخاوف بين المستثمرين في بورصة نيويورك من أن الطلب على الذكاء الاصطناعي قد لا يرتفع بالشكل المنتظر.

نمو كبير في الوظائف

وفي سياق متصل أوضح تقرير وزارة العمل الأمريكية الذي صدر اليوم الجمعة أن الشركات أضافت 172 ألف وظيفة في مايو/أيار الماضي، أي أكثر من ضعف العدد الذي توقعه الاقتصاديون والبالغ 80 ألف وظيفة، مما أثار المخاوف من قيام الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي (البنك المركزي) برفع أسعار الفائدة.

وذكرت وول ستريت جورنال أن العائد على السندات الأمريكية لمدة عامين، والذي يميل إلى الارتفاع والانخفاض مع توقعات أسعار الفائدة التي يحددها الاحتياطي الفيدرالي، ارتفع إلى 4.15%.

وعقب صدور تقرير وزارة العمل الأمريكية قال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب في منشور على منصة تروث سوشيال "مع تقرير عظيم عن الوظائف، مثل الذي تم إعلانه للتو، يجب أن ترتفع الأسهم، لا أن تنخفض"، مضيفا "النمو لا يعني التضخم".

لكن يبدو أن كثيرا من المستثمرين يرون أن زيادة التوظف قد يصاحبها ارتفاع في الأسعار، وهو ما أدى إلى توقعات بنسبة 70%، وفق صحيفة وول ستريت جورنال، أن الاحتياطي الفيدرالي سيبقي الفائدة على مستواها الحالي حتى قرب نهاية العام الجاري، ثم يقوم برفعها.

استثمارات هائلة تثير المخاوف

وفي السياق ذكرت صحيفة فايننشال تايمز أن التراجع في مؤشر ناسداك يأتي قبل أسبوع واحد فقط من الإدراج المرتقب لشركة "سبيس إكس"، التي يمتلكها الملياردير الأمريكي إيلون ماسك، في بورصة نيويورك، والذي يتوقع أن يكون "أكبر اكتتاب عام في التاريخ"، وفق وصف الصحيفة.

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كما تسعى شركتا "أوبن آيه آي" و"أنثروبيك"، اللتان تعملان بقطاع الذكاء الاصطناعي، لزيادة التمويل المتاح لهما بطرح أسهم جديدة. ومن المرجح، وفق فايننشال تايمز، أن تصل قيمة كل منهما إلى حوالي تريليون دولار.

ومن جانبها تخطط شركة "ألفابت" لجمع ما يصل إلى 85 مليار دولار من رأس المال لتمويل استثماراتها في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي.

ونقلت فايننشال تايمز عن محللين مخاوفهم من الاستثمارات الهائلة في قطاع الذكاء الاصطناعي، وما يمكن أن يحدث في الأسواق المالية إذا خابت التوقعات بشأن ما يمكن أن تحققه هذه الاستثمارات من أرباح.

وقال نيكولاس فورست، كبير مسؤولي الاستثمار في شركة كاندريام لفايننشال تايمز "هذه هي المشكلة الكبيرة التي نتجاهلها – إذا كانت لدينا تساؤلات أو خيبات أمل بشأن نتائج الذكاء الاصطناعي، فسيكون من الصعب جدًا الحفاظ على نظرة إيجابية تجاه الأصول عالية المخاطر."