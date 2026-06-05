اقتصاد|أسواق|أوروبا

ارتفاع أسعار وقود الطائرات يخفض حركة الركاب بمطارات أوروبا

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FRANKFURT AM MAIN, GERMANY - JUNE 02: A Lufthansa Airbus A350-900 carrying the German team and delegation lifts off as Team Germany departs for the FIFA World Cup 2026 at Frankfurt International Airport on June 02, 2026 in Frankfurt am Main, Germany. Germany will fly into Chicago to have some training sessions, fan and media activities and an international friendly match against the US Men's Soccer Team. After that the team will conclude the journey by travelling to North Carolina where the team will stay in the team base camp in Winston-Salem and travel from there to their group stage matches in Houston, Toronto and New Jersey. (Photo by Christian Kaspar-Bartke/Getty Images)
شركات أوروبية لجأت لرفع أسعار تذاكر رحلاتها مع ارتفاع أسعار وقود الطائرات (غيتي)
Published On 5/6/2026

قالت رابطة المجلس الدولي للمطارات في ⁠أوروبا إن حركة الركاب في مطارات القارة انخفضت في أبريل/نيسان ⁠للمرة الأولى منذ بدء التعافي الذي أعقب جائحة كوفيد-19 قبل 5 سنوات، ⁠وذلك جراء الاضطرابات الناجمة عن حرب إيران.

وأظهر التقرير الخاص بحركة المرور خلال شهر أبريل/نيسان 2026 أن حركة الركاب عبر ‌شبكة المطارات الأوروبية انخفضت 0.7% مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي.

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وأضافت الرابطة، التي تتخذ من بروكسل مقرا، أن هذا الانخفاض يمثل أول تراجع على أساس سنوي في حركة الركاب ⁠منذ أن سجل قطاع الطيران ⁠الأوروبي أول تعاف له من جائحة كوفيد-19 في أبريل/نيسان 2021.

وقال المدير العام للرابطة أوليفييه يانكوفيتش، ⁠في بيان صحفي نشرته على موقعها على الإنترنت، "بينما كنا نشهد بالفعل عودة نمو حركة الركاب إلى ⁠مستوياتها الطبيعية بعد الانتعاش القوي ⁠الذي أعقب الجائحة، صار عدم الاستقرار الجيوسياسي، ولا سيما جراء الحرب في الشرق الأوسط يلقي بظلاله ‌على النمو ويكشف عن تباين كبير في الأداء عبر الأسواق".

FILE PHOTO: A fuel truck pumps jet fuel into an aircraft at Terminal 1 of Murtala Muhammed International Airport in Lagos, Nigeria, April 24, 2026. Nigerian airlines say jet fuel costs, which can account for up to 40% of operating expenses in Africa, have risen sharply. REUTERS/Kazeem Sanni/File Photo
الوقود يمثل نسبة هامة من تكاليف التشغيل بشركات الطيران (رويترز)

ضغوط على شركات الطيران

وأدى تعطل الملاحة في مضيق هرمز، الذي تمر به نحو خمس الإمدادات العالمية من النفط والغاز الطبيعي المسال، منذ اندلاع الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران إلى ارتفاع كبير في أسعار وقود الطائرات.

وفي هذا السياق قال ⁠دانيال ⁠شيرو رئيس قسم الوقود في الاتحاد الدولي ⁠للنقل الجوي (إياتا) إن العديد ⁠من شركات الطيران تضررت بشدة من تقلبات الأسعار في سوق وقود الطائرات، ‌وإن شركات أخرى ليست في وضع يسمح لها بالتحوط ضد هذه المخاطر.

وأضاف شيرو في مؤتمر الشرق ⁠الأوسط للنفط والغاز، الذي ⁠تنظمه "ستاندر اند بورز جلوبال إنرجي"، أن بعض شركات ⁠الطيران التي تطبق خطط تحوط ⁠أكثر تعقيدا ⁠تتمتع بقدر من الحماية"، لكن تأثير ارتفاع أسعار ‌وقود الطائرات يلحق الضرر بقطاع الطيران.

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ويمثّل الوقود حوالى 40% من تكاليف شركات الطيران التشغيلية، وفق ما ذكرته وكالة الأنباء الفرنسية، مما دفع شركات الطيران إلى رفع أسعار تذاكرها لتعويض الزيادة في تكاليف الوقود.

Vessels are seen at the Strait of Hormuz, as seen from Musandam, Oman, June 1, 2026. REUTERS/Stringer
إغلاق مضيق هرمز بشكل شبه كامل تسبب في ارتفاع أسعار الوقود (رويترز)

إجراءات لمواجهة الأزمة

وفي سياق متصل ذكرت شبكة سي بي إس نيوز الأمريكية أن شركة "أمريكان إيرلاينز" انضمت لمجموعة من شركات الطيران التي أوقفت بعض رحلاتها نتيجة ارتفاع تكلفة وقود الطائرات.

ونقلت الشبكة عن متحدث باسم "أمريكان إيرلاينز" أن الشركة عدلت برامج رحلاتها خلال شهري أغسطس/آب وسبتمبر/أيلول المقبلين لمواجهة ارتفاع تكاليف التشغيل مع ارتفاع أسعار الوقود.

وقامت بعض الدول بإجراءات لمواجهة نقص المعروض من وقود الطائرات في الأسواق وارتفاع أسعاره. فقد أعلنت الحكومة الروسية الاثنين فرض "حظر مؤقت على تصدير وقود محركات الطائرات إلى خارج روسيا حتى 30 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.

كما أقرّت الهند حزمة بقيمة مليار دولار لدعم شركات الطيران للحد من تداعيات ارتفاع أسعار الوقود.

المصدر: الفرنسية + رويترز

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