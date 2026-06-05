ارتفاع أسعار وقود الطائرات يخفض حركة الركاب بمطارات أوروبا

قالت رابطة المجلس الدولي للمطارات في ⁠أوروبا إن حركة الركاب في مطارات القارة انخفضت في أبريل/نيسان ⁠للمرة الأولى منذ بدء التعافي الذي أعقب جائحة كوفيد-19 قبل 5 سنوات، ⁠وذلك جراء الاضطرابات الناجمة عن حرب إيران.

وأظهر التقرير الخاص بحركة المرور خلال شهر أبريل/نيسان 2026 أن حركة الركاب عبر ‌شبكة المطارات الأوروبية انخفضت 0.7% مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي.

وأضافت الرابطة، التي تتخذ من بروكسل مقرا، أن هذا الانخفاض يمثل أول تراجع على أساس سنوي في حركة الركاب ⁠منذ أن سجل قطاع الطيران ⁠الأوروبي أول تعاف له من جائحة كوفيد-19 في أبريل/نيسان 2021.

وقال المدير العام للرابطة أوليفييه يانكوفيتش، ⁠في بيان صحفي نشرته على موقعها على الإنترنت، "بينما كنا نشهد بالفعل عودة نمو حركة الركاب إلى ⁠مستوياتها الطبيعية بعد الانتعاش القوي ⁠الذي أعقب الجائحة، صار عدم الاستقرار الجيوسياسي، ولا سيما جراء الحرب في الشرق الأوسط يلقي بظلاله ‌على النمو ويكشف عن تباين كبير في الأداء عبر الأسواق".

ضغوط على شركات الطيران

وأدى تعطل الملاحة في مضيق هرمز، الذي تمر به نحو خمس الإمدادات العالمية من النفط والغاز الطبيعي المسال، منذ اندلاع الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران إلى ارتفاع كبير في أسعار وقود الطائرات.

وفي هذا السياق قال ⁠دانيال ⁠شيرو رئيس قسم الوقود في الاتحاد الدولي ⁠للنقل الجوي (إياتا) إن العديد ⁠من شركات الطيران تضررت بشدة من تقلبات الأسعار في سوق وقود الطائرات، ‌وإن شركات أخرى ليست في وضع يسمح لها بالتحوط ضد هذه المخاطر.

وأضاف شيرو في مؤتمر الشرق ⁠الأوسط للنفط والغاز، الذي ⁠تنظمه "ستاندر اند بورز جلوبال إنرجي"، أن بعض شركات ⁠الطيران التي تطبق خطط تحوط ⁠أكثر تعقيدا ⁠تتمتع بقدر من الحماية"، لكن تأثير ارتفاع أسعار ‌وقود الطائرات يلحق الضرر بقطاع الطيران.

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ويمثّل الوقود حوالى 40% من تكاليف شركات الطيران التشغيلية، وفق ما ذكرته وكالة الأنباء الفرنسية، مما دفع شركات الطيران إلى رفع أسعار تذاكرها لتعويض الزيادة في تكاليف الوقود.

إجراءات لمواجهة الأزمة

وفي سياق متصل ذكرت شبكة سي بي إس نيوز الأمريكية أن شركة "أمريكان إيرلاينز" انضمت لمجموعة من شركات الطيران التي أوقفت بعض رحلاتها نتيجة ارتفاع تكلفة وقود الطائرات.

ونقلت الشبكة عن متحدث باسم "أمريكان إيرلاينز" أن الشركة عدلت برامج رحلاتها خلال شهري أغسطس/آب وسبتمبر/أيلول المقبلين لمواجهة ارتفاع تكاليف التشغيل مع ارتفاع أسعار الوقود.

وقامت بعض الدول بإجراءات لمواجهة نقص المعروض من وقود الطائرات في الأسواق وارتفاع أسعاره. فقد أعلنت الحكومة الروسية الاثنين فرض "حظر مؤقت على تصدير وقود محركات الطائرات إلى خارج روسيا حتى 30 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.

كما أقرّت الهند حزمة بقيمة مليار دولار لدعم شركات الطيران للحد من تداعيات ارتفاع أسعار الوقود.