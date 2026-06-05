أردوغان يعلن اندماج بنوك تركيا الإسلامية ويشيد بالتمويل بالمشاركة

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الجمعة إن بنوك تركيا الإسلامية الحكومية الثلاثة سوف تندمج، وذلك في مبادرة لدعم حصتها في النظام المالي التركي.

وأضاف أردوغان في كلمته أمام المؤتمر العالمي الثالث للاقتصاد الإسلامي في إسطنبول أن الاندماج بين البنوك الثلاثة "سوف يحقق زخما في هذا القطاع"، موضحا أن بنكا إسلاميا رابعا سوف يطرح أسهمه للاكتتاب العام للمرة الأولى.

وأفادت وكالة بلومبيرغ أن البنوك الإسلامية، التي تقوم على مبدأ التمويل بالمشاركة وتتوافق مع قواعد الشريعة الإسلامية، قدمت نحو 7.4% من إجمالي القروض التجارية في تركيا في الربع الأول من العام الجاري، وهو ضعف ما قدمته من قروض عام 2016، وفق بيانات البنك المركزي التركي.

وتمثل أصول البنوك الإسلامية حاليا نحو 9.5% من إجمالي الأصول المصرفية في تركيا، مقارنة بنسبة 4.9% عام 2016، استنادا للبنك المركزي التركي.

نموذج "أكثر عدالة"

ونقلت صحيفة "ديلي صباح" التركية عن أردوغان قوله أمام المشاركين في فعاليات مؤتمر الاقتصاد الإسلامي في أسطنبول أن "التمويل بالمشاركة هو نموذج أكثر عدالة وأمنا، ليس فقط للمسلمين، ولكن للعالم كله".

وأضاف أردوغان، وفق الصحيفة، أن توحيد بنوك "زراعة كاتيليم" و"وقف كاتيليم" و"هالك كاتيليم"، سيخلق مزايا مشتركة لها، وسيؤدي إلى حقبة جديدة في هذا القطاع.

وتحدث أردوغان في كلمته عن بنك إسلامي رابع، وهو "أملاك كاتيليم"، موضحا أنه "سيمكن المواطنين من أن يكونوا شركاء في التنمية".

وقال أردوغان إن القيمة السوقية للشركات المدرجة في مؤشر التمويل بالمشاركة بلغت 36% من إجمالي القيمة السوقية للشركات المتداولة في بورصة إسطنبول في الربع الأول من عام 2026.

أزمة الديون العالمية

وأشار أردوغان في كلمته إلى الحجم الهائل للديون العالمية، موضحا أنها تثير تشاؤلات عن مستقبل الاقتصاد العالمي.

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وقال أردوغان إنه "لا يمكن منع الأزمات المالية دون الانتقال إلى نموذج اقتصادي ومالي يقوم على مبادئ العدالة والأخلاق والإنتاج والتوزيع العادل".

وشدد على أنه "كلما اعتمدنا على مباديء الاقتصاد الإسلامي كلما حققنا أهدافنا بشكل أسرع".

وانتقد أردوغان نظام التمويل القائم على أسعار الفائدة، قائلا "إذا كانت هناك فائدة فلا توجد بركة".

وتناول أردوغان في كلمته الحرب في الشرق الأوسط قائلا إن "تأثيرها السلبي لا يتوقف على الدول الشقيقة في الخليج بل على العالم كله".