من رماد الإبادة إلى "سنغافورة أفريقيا".. كيف صاغت رواندا معجزتها الاقتصادية؟

تقدم رواندا في الوقت الراهن نموذجا أفريقيا ملهما في تحقيق النمو الاقتصادي وتثبيت الاستقرار الأمني، وتُطرح تجربتها دوليا كعبرة للدول الخارجة من أتون النزاعات الأهلية والاقتتال الداخلي.

وبعد أن كانت الأدوات الزراعية كالمناجل والسواطير تُستخدم قبل 3 عقود كأسلحة للقتل بين الجيران، تقول روعة أوجيه، في تقرير أعدته للجزيرة، إن مواطني الدولة الأفريقية يقفون اليوم في تلاحم لفلاحة الأرض وبناء دعائم اقتصادهم الوطني، حيث يستوعب القطاع الزراعي قرابة 70% من القوة العاملة، ويسهم بنحو ثلث الناتج المحلي الإجمالي للبلاد.

وكانت أحداث عام 1994 قد شكلت نقطة تحول قاسية، إذ فقدت رواندا نحو مليون شخص في أعمال الإبادة الجماعية التي استهدفت عرقية "التوتسي"، مما تسبب في انهيار اقتصادي حاد تمثل في خسارة نصف ناتجها المحلي، لتغرق الدولة الفقيرة في مستويات أعمق من العوز.

وعقب توقف الإبادة، واجهت رواندا تحديا لوجستيا واقتصاديا هائلا بوجود 120 ألف معتقل من المتورطين، حيث التهمت تكاليف إطعامهم الموارد المالية التي كان يُفترض توجيهها للمساعدات وإعادة بناء مساكن الضحايا.

ودفع هذا الواقع بالبلاد نحو ابتكار مفهوم جديد للعدالة الانتقالية عبر محاكم "الغاتشاتشا" التقليدية؛ مدفوعة بغايات اقتصادية تهدف إلى تحقيق مصالحة وطنية شاملة يربح فيها الجميع، بدلا من الصيغة التقليدية للمحاكم الحديثة القائمة على تفريق الأطراف بين رابح وخاسر.

إعادة بناء الإنسان

وامتدت جهود إعادة التأهيل لتشمل صياغة الهوية الرواندية من خلال إلغاء التصنيفات العرقية والدينية من الوثائق الرسمية، تزامنا مع إطلاق مبادرات لتعزيز التماسك المجتمعي, أبرزها يوم العمل الجماعي المعروف بـ"أوموغاندا".

وتلزم الدولة منذ عام 1998 كافة مواطنيها البالغين والقادرين جسديا، في السبت الأخير من كل شهر، بالانخراط في أنشطة تنموية تحددها البلديات، مثل تنظيف الطرقات وحرث الأراضي، ترسيخا لوعي جماعي مفاده أن البناء المشترك يصعب هدمه لاحقا.

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ومع السعي الدؤوب نحو المستقبل، يظل هاجس الغدر ممتدا، مما جعل الدولة تحرص على إحياء الذاكرة وتجريم إنكار الإبادة عبر 200 نصب تذكاري أقيمت فوق المقابر الجماعية، يتصدرها نصب العاصمة كيغالي الذي يحوي رفات أكثر من ربع مليون ضحية.

ترتكز الفلسفة الرواندية الحالية على ثلاثية "تذكروا، اتحدوا، وجددوا" للتعلم من الماضي وتجاوز خطابات الكراهية والتمييز التي دمرت البلاد سابقا. بواسطة مدير نصب الإبادة التذكاري في كيغالي فردي موتانغوا

طموح "سنغافورة أفريقيا"

وتتطلع رواندا إلى التحول إلى مركز مالي وتكنولوجي جاذب للاستثمارات العالمية تحت شعار "سنغافورة أفريقيا"، مستهدفة كذلك تنشيط قطاع السياحة الطبيعية لاستقطاب مليوني زائر هذا العام. لكن هذا الطموح يواجه انتقادات من منظمات حقوقية دولية تطالب بفتح المجال أمام حريات التعبير والصحافة أولا.

وعلى أرض الواقع، يظهر تفاوت تنموي حاد بين العاصمة والريف، حيث تفتقر القرى إلى الطرق المعبدة وتعتمد على المسارات الترابية، فضلا عن الفجوة الحادة في مستوى الدخل، إذ يتراوح متوسط دخل الفرد في كيغالي بين 400 و700 دولار، مقابل 40 إلى 100 دولار فقط في الأرياف.

وبما أن الريف يظل الركيزة الأساسية للزراعة والسياحة، فإن هذا التباين يفرض على الحكومة تحديا كبيرا لتنمية البنية التحتية الريفية، منعا لظهور حساسيات اجتماعية جديدة قد تهدد السلم الأهلي.