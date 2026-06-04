كيف يُسعَّر الدولار واليورو والين في الأسواق العالمية؟

تتحرك أسعار الدولار واليورو والين آلاف المرات يومياً، وتنتقل مليارات الدولارات بين البنوك والمستثمرين والشركات عبر القارات في كل لحظة. ورغم أن كثيرين يفترضون وجود جهة رسمية تحدد سعراً موحداً لهذه العملات، فإن الواقع مختلف تماماً. فبالنسبة للعملات الرئيسية ذات أسعار الصرف العائمة، لا توجد سلطة مركزية تحدد السعر أو تفرضه، بل تتشكل القيمة بصورة مستمرة من خلال عمليات بيع وشراء متواصلة داخل سوق عالمية لا تتوقف عن العمل ولا تخضع لسيطرة مؤسسة واحدة.

وتكتسب هذه الحقيقة أهمية متزايدة لفهم حركة الأسواق المالية الحديثة، إذ إن أسعار العملات لا تعكس فقط أوضاع الاقتصادات الوطنية، بل تعبر أيضاً عن تدفقات رؤوس الأموال وتكلفة التمويل العالمي ومستويات السيولة وشهية المستثمرين للمخاطرة.

وبحسب المسح الذي يجريه بنك التسويات الدولية، وهو المرجع الأهم عالمياً في قياس نشاط أسواق العملات، بلغ متوسط التداول اليومي في سوق الصرف الأجنبي 9.6 تريليونات دولار خلال أبريل/نيسان 2025، مقارنة مع 7.5 تريليونات دولار في المسح السابق عام 2022، بزيادة بلغت 28%. ولا تقترب أي سوق للأسهم أو السندات من هذا الحجم الهائل من التداولات اليومية. ومع ذلك، ورغم ضخامتها، لا تمتلك سوق العملات بورصة مركزية أو جرس إغلاق أو سعراً موحداً للجميع.

أين يتشكل السعر؟

تجري معظم معاملات العملات فيما يعرف بأسواق التداول خارج البورصة، أي من خلال صفقات مباشرة بين الأطراف المختلفة بدلاً من تنفيذها داخل منصة مركزية واحدة. ولهذا لا يتحدد سعر الدولار أو اليورو أو الين داخل بورصة واحدة أو جهة مركزية، بل يتشكل عبر شبكة مترابطة من قنوات التداول المنتشرة حول العالم.

وتوضح دراسات رسمية لهيكل سوق العملات في الولايات المتحدة أن عمليات التداول تتوزع بين التعاملات المباشرة بين البنوك، وصفقات البنوك مع العملاء، ومنصات الوساطة الإلكترونية المتخصصة مثل "إي بي إس" ومنصة المطابقة التابعة لمجموعة "إل إس إي جي"، إضافة إلى أنظمة التداول متعددة البنوك والوسطاء التقليديين. ونتيجة لذلك، فإن السعر المتداول في أي لحظة لا يمثل رقماً إدارياً تفرضه جهة ما، بل هو حصيلة آنية لعشرات الآلاف من الصفقات التي تتم في الوقت نفسه عبر قنوات مختلفة.

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ويشارك في هذه السوق طيف واسع من المؤسسات، يشمل البنوك العالمية الكبرى، وصناع السوق غير المصرفيين، وشركات الوساطة، ومديري الأصول، وصناديق التحوط، والشركات متعددة الجنسيات، إضافة إلى البنوك المركزية. وتتفاعل هذه الجهات بصورة مستمرة ضمن حلقة متواصلة من العرض والطلب، حيث تؤثر أوامر الشراء والبيع في الأسعار، وتؤثر الأسعار بدورها في حجم السيولة المتاحة، فيما تعيد الصفقات المنفذة تشكيل صورة السوق لحظة بلحظة. ولهذا يرى المتخصصون أن سعر الصرف لا يمثل سعراً واحداً عالمياً بقدر ما يمثل توافقاً زمنياً بين عدد كبير من المشاركين في السوق عند لحظة معينة.

أين تتركز تجارة العملات العالمية؟

ورغم الطابع العالمي لسوق العملات، فإن النشاط يتركز بدرجة كبيرة في عدد محدود من المراكز المالية الدولية.

فقد أظهر مسح بنك التسويات الدولية أن مكاتب التداول الموجودة في أربع مناطق فقط، هي المملكة المتحدة والولايات المتحدة وسنغافورة وهونغ كونغ، استحوذت على نحو 75% من إجمالي تداولات العملات العالمية خلال عام 2025.

وحافظت لندن وحدها على موقعها كأكبر مركز عالمي لتداول العملات، مستحوذة على نحو 38% من النشاط العالمي، بينما جاءت الولايات المتحدة في المرتبة الثانية، تلتها سنغافورة ثم هونغ كونغ.

كما واصل الدولار الأمريكي هيمنته المطلقة على السوق، إذ كان طرفاً في 89% من جميع معاملات العملات العالمية، متقدماً بفارق كبير على اليورو ثم الين الياباني. ويعكس ذلك الدور المحوري للدولار في النظام المالي العالمي وفي التجارة الدولية والتمويل وأسواق السلع الأساسية.

سوق أكبر من السياحة والتجارة

يعتقد كثيرون أن سوق العملات وجدت أساساً لتلبية احتياجات المسافرين أو الشركات التي تتعامل بالتجارة الخارجية، إلا أن الواقع أكثر تعقيداً بكثير.

فبحسب بيانات بنك التسويات الدولية، تشكل عقود مبادلة العملات أكبر مكونات السوق العالمية، إذ استحوذت وحدها على نحو 4 تريليونات دولار من التداولات اليومية في عام 2025، متجاوزة بوضوح حجم التداولات الفورية التي بلغت نحو 2.6 تريليون دولار، وكذلك العقود الآجلة المباشرة التي سجلت نحو 1.8 تريليون دولار يومياً.

وتستخدم هذه العقود بصورة رئيسية في التمويل قصير الأجل وإدارة السيولة والتحوط من مخاطر تقلبات أسعار الصرف، وليس في تحويل العملات لأغراض السفر أو التجارة فقط. ولهذا يؤكد بنك التسويات الدولية باستمرار أن سوق العملات تمثل جزءاً أساسياً من البنية التحتية للنظام المالي العالمي، وأنها تؤثر بصورة مباشرة في تدفقات التمويل والسيولة الدولية.

كما يحذر البنك من أن سوق المبادلات تخلق التزامات ضخمة بالدولار خارج الميزانيات العمومية للمؤسسات المالية، وهو ما قد يؤدي إلى اندفاع عالمي نحو العملة الأمريكية خلال فترات التوتر والأزمات المالية.

لماذا تتحرك العملات بقوة؟

يفسر هذا الدور التمويلي الواسع سبب الحساسية الشديدة لأسعار العملات تجاه تغيرات أسعار الفائدة أو أوضاع السيولة أو شهية المستثمرين للمخاطرة.

فأسواق العملات لا تعكس فقط التوقعات المتعلقة بالنمو الاقتصادي أو التضخم، بل تعكس أيضاً تكلفة الحصول على التمويل وإمكانية الوصول إلى السيولة الدولية. ولهذا قد يتحرك الدولار أو اليورو أو الين بصورة حادة استجابة لتغير بسيط في توقعات أسعار الفائدة أو في أوضاع التمويل العالمية.

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وبمعنى آخر، فإن سوق العملات ليست مجرد سوق لتبادل العملات، بل هي أحد الأعمدة الأساسية التي يقوم عليها النظام المالي العالمي بأكمله.

ماذا يرى الأفراد والشركات؟

الأسعار التي يراها الأفراد والشركات في التطبيقات المصرفية أو مكاتب التحويل لا تعكس بالضرورة الأسعار الفعلية المتداولة بين المؤسسات الكبرى.

فأسعار المرجعية المعروفة مثل أسعار "دبليو إم/رويترز" لا تمثل أسعاراً تنفيذية مباشرة، بل هي متوسطات محسوبة لفترات زمنية محددة تستخدمها المؤسسات المالية وصناديق الاستثمار كمعايير مرجعية. أما الأسعار المعروضة للمستهلكين فتتضمن في كثير من الأحيان رسوماً أو هوامش ربح أو تكاليف تحويل قد لا تكون ظاهرة بصورة كاملة.

وقد دفعت هذه الفجوة الجهات الرقابية إلى زيادة التدقيق في قطاع التحويلات المالية. ففي يناير/كانون الثاني 2025 أمر مكتب الحماية المالية للمستهلك في الولايات المتحدة شركة "وايز" بدفع نحو 2.5 مليون دولار على خلفية اتهامات تضمنت الإعلان عن رسوم غير دقيقة وعدم الإفصاح بشكل كاف عن أسعار الصرف، قبل تعديل القرار لاحقاً في مايو/أيار من العام نفسه. وأظهرت القضية أن السعر الذي يراه المستهلك ليس بالضرورة أفضل سعر متاح في سوق الجملة العالمية.

حدود قوة الحكومات والبنوك المركزية

تمتلك الحكومات والبنوك المركزية أدوات مؤثرة في سوق العملات، لكنها لا تستطيع عادة فرض سعر دائم يتجاهل قوى السوق.

ولهذا وضعت المؤسسات المالية والبنوك المركزية "مدونة السلوك العالمية لسوق الصرف" التي تحدد معايير الشفافية والتنفيذ والممارسات المهنية، إدراكاً منها للطبيعة اللامركزية لهذه السوق.

ويقدم الين الياباني مثالاً واضحاً على حدود التدخل الرسمي. فبعد تراجع العملة اليابانية إلى ما بعد مستوى 160 يناً للدولار، أعلنت وزارة المالية اليابانية أنها أنفقت 11.73 تريليون ين، أي نحو 73.6 مليار دولار، خلال الفترة بين 28 أبريل/نيسان و27 مايو/أيار 2026 لدعم العملة المحلية، في أكبر عملية تدخل من نوعها. إلا أن أثر التدخل كان مؤقتاً، إذ عاد الين بحلول أوائل يونيو/حزيران إلى الاقتراب مجدداً من مستوى 160 يناً للدولار.

ويعكس ذلك حقيقة أساسية في سوق العملات، وهي أن السلطات النقدية تستطيع التأثير في سرعة التحركات وتقلباتها واتجاهاتها قصيرة الأجل، لكنها لا تمتلك السيطرة الدائمة على السعر الذي تفرضه قوى السوق العالمية.

عندما يتعطل النظام

ولعل حادثة تعطل منصة "إي بي إس" في نوفمبر/تشرين الثاني 2025 قدمت مثالا نادرا على البنية الخفية التي تقوم عليها سوق العملات العالمية.

فقد أدى خلل تقني في مركز بيانات بمدينة شيكاغو إلى توقف إحدى أهم منصات تداول العملات الرئيسية، مما تسبب في تجمد مؤقت لبعض الأسعار المرجعية واتساع فروقات التسعير مع انتقال السيولة إلى قنوات بديلة.

وأظهرت الحادثة أن عملية تسعير العملات تعتمد على بنية تقنية معقدة تربط بين المنصات ومزودي السيولة والمتعاملين، وأن السعر المتداول ليس رقما مستقلا قائما بذاته بقدر ما هو نتاج تدفق مستمر للمعلومات والأوامر والسيولة عبر هذه الشبكة العالمية.

عائلة من الأسعار لا سعر واحد

ويفضي ذلك إلى نتيجة أساسية مفادها أن أسعار العملات الرئيسية تتحدد عبر تفاعل السوق، لكنها لا تصدر عن مصدر واحد أو سعر موحد.

فالمتعاملون والمنصات والمنهجيات المرجعية وتوقيت التداول وتركيز السيولة كلها عوامل تؤثر في النتيجة النهائية، كما تستطيع الحكومات والبنوك المركزية التأثير في المسار العام للأسعار دون أن تفرضها بصورة دائمة.

ولهذا لا يوجد في الواقع سعر واحد وحيد للدولار أو اليورو أو الين، بل مجموعة مترابطة من الأسعار تشمل الأسعار التنفيذية الفورية، والأسعار المرجعية، والمتوسطات المنشورة، والأسعار المعروضة للمستهلكين، ولكل منها سياقه واستخدامه الخاص.

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وبالتالي، فإن السعر الذي يظهر على الشاشة في أي لحظة لا يمثل قرارا صادرا عن جهة رسمية، بل يعكس توازنا آنيا بين آلاف المشاركين في أكبر وأعمق سوق مالية في العالم.