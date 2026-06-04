تعرف على أداء القطاع غير النفطي في 6 دول عربية خلال مايو

أظهرت مؤشرات مديري المشتريات الصادرة، اليوم الأربعاء، تباينا في أداء القطاع الخاص غير النفطي في ست دول عربية خلال مايو/أيار 2026، إذ سجلت السعودية أقوى وتيرة نمو في ثلاثة أشهر، واقترب لبنان من العودة إلى نطاق التوسع، بينما واصلت مصر والكويت وقطر تسجيل انكماش في النشاط، في حين حافظت الإمارات على نمو محدود وسط ضغوط الشحن والتوترات الإقليمية.

ويقيس مؤشر مديري المشتريات (PMI)، الصادر شهريا عن مؤسسة "ستاندرد آند بورز غلوبال" الأمريكية، بدقة نمو أو انكماش القطاعات الاقتصادية غير النفطية شهريا في العشرات من دول العالم ومن بينها الدول العربية المذكورة سابقا.

السعودية.. أسرع نمو في ثلاثة أشهر

وسجل مؤشر مديري المشتريات الصادر عن بنك الرياض في السعودية 52.8 نقطة خلال مايو/أيار مقابل 51.5 نقطة في أبريل/نيسان، مسجلا أعلى مستوى له في ثلاثة أشهر.

وأرجع التقرير التحسن إلى قوة الطلب المحلي واستئناف المشاريع وتحسن سلاسل التوريد، رغم استمرار تراجع طلبات التصدير للشهر الثالث على التوالي بفعل اضطرابات الشحن وارتفاع تكاليف النقل والوقود.

الإمارات.. نمو محدود تحت ضغط الإمدادات

ووفقا لبيانات مؤسسة "ستاندرد آند بورز غلوبال "، ارتفع مؤشر مديري المشتريات في الإمارات إلى 52.2 نقطة من 52.1 نقطة في أبريل/نيسان، لكنه ظل أقل بكثير من متوسطه التاريخي البالغ 54.3 نقطة.

وأشارت الدراسة إلى أن التوترات الإقليمية وتعطل سلاسل الإمداد أثرا على نمو الأعمال الجديدة والصادرات، مع تسجيل أسوأ اضطراب في مواعيد التسليم منذ أبريل/نيسان 2020.

مصر.. انكماش للشهر الخامس

وأظهر تقرير "ستاندرد آند بورز غلوبال " الخاص بمصر ارتفاع مؤشر أداء القطاع غير النفطي إلى 47.1 نقطة من 46.6 نقطة في أبريل/نيسان، لكنه بقي دون المستوى المحايد البالغ 50 نقطة للشهر الخامس على التوالي.

وأرجعت الشركات ذلك إلى ارتفاع تكاليف الوقود والكهرباء وضعف العملة المحلية الجنيه، فيما تسارعت وتيرة خفض العمالة إلى أسرع مستوى منذ نحو ست سنوات.

الكويت.. تحسن دون العودة للنمو

ارتفع مؤشر مديري المشتريات إلى 47.2 نقطة من 46.3 نقطة في أبريل/نيسان، وهو أعلى مستوى في ثلاثة أشهر، لكنه بقي دون عتبة النمو.

وأشارت بيانات "ستاندرد آند بورز غلوبال " إلى تباطؤ وتيرة تراجع الإنتاج والطلبات الجديدة وتحسن ثقة الشركات في البلد الخليجي، رغم استمرار تأثير الحرب في المنطقة على النشاط التجاري وطلبات التصدير.

قطر.. تراجع النشاط مجددا

انخفض مؤشر مديري المشتريات في قطر إلى 45.9 نقطة في مايو/أيار من 46.4 نقطة في أبريل/نيسان، بحسب بيانات "ستاندرد آند بورز غلوبال ".

إعلان

وأشارت الشركات إلى أن التوترات الإقليمية وعدم اليقين أثرا على الطلب داخل قطر، لا سيما في قطاعي السياحة والإنشاءات، رغم تحسن محدود في النشاط التشغيلي واستئناف بعض الأعمال.

لبنان.. الأقرب إلى التعافي

سجل لبنان الشهر الماضي أفضل تحسن نسبي بين الاقتصادات المنكمشة في أداء القطاع الخاص غير النفطي، إذ ارتفع مؤشر مديري المشتريات الرئيس الصادر عن بنك "بلوم إنفست " إلى 49.7 نقطة في مايو/أيار من 48.2 نقطة في أبريل/نيسان، وهو أعلى مستوى في ثلاثة أشهر وأقرب قراءة إلى مستوى النمو البالغ 50 نقطة.

ورغم استمرار الضغوط على الصادرات والطلب، أظهرت البيانات تباطؤ وتيرة الانكماش في لبنان مقارنة بالأشهر السابقة.