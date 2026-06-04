بورصات الخليج تتباين وسط ترقب انفراجة محتملة مع إيران

تباين أداء أسواق الأسهم الخليجية عند الإغلاق، اليوم الخميس، مع ترقب المستثمرين تطورات المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران، في وقت عزز فيه اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان الآمال بإمكانية التوصل إلى تفاهمات أوسع تخفف حدة التوترات الإقليمية.

وجاء ذلك بعد بيان مشترك صادر عن وزارة الخارجية الأميركية عقب محادثات جرت في واشنطن، أكد أن تثبيت وقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان يتطلب توقف حزب الله عن إطلاق النار بالكامل وإبعاد عناصره من جنوب نهر الليطاني.

كما زاد التفاؤل في الأسواق بعدما أشار الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الأربعاء، إلى احتمال إحراز تقدم في المفاوضات مع إيران بحلول مطلع الأسبوع المقبل.

في المقابل، بقيت حالة الحذر مسيطرة على التعاملات بعد الهجوم الإيراني على الكويت وما تبعه من أضرار في المطار وإصابات بين المدنيين، إلى جانب الغارات الأميركية قرب مضيق هرمز.

وقال الخبير الاقتصادي في شركة "بيبرستون" أحمد عسيري، إن الأسواق أعادت تركيز اهتمامها على التطورات المرتبطة بإيران ومضيق هرمز بعد فترة من تراجع التوترات والتقدم النسبي في مسار المفاوضات، مشيرا إلى أن المستثمرين ما زالوا يتعاملون بحذر مع المشهد الإقليمي.

السوق السعودية

تراجع المؤشر الرئيسي للسوق السعودية بنسبة 0.1% متأثرا بانخفاض سهم البنك الأهلي السعودي، أكبر بنك في المملكة من حيث الأصول، بنسبة 0.5%، إضافة إلى هبوط سهم أرامكو السعودية بنسبة 0.4%.

كما هبط سهم شركة المملكة القابضة بنسبة 5%، بعد موجة صعود سابقة مدفوعة بتزايد رهانات المستثمرين على اقتراب الطرح العام الأولي لشركة "سبيس إكس"، التي تمتلك الشركة حصة فيها.

وتزامن ذلك مع تراجع أسعار النفط، إذ انخفضت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 3.05 دولارات، أو 3.1%، إلى 94.76 دولارا للبرميل.

قطر والإمارات

وفي قطر، تراجع المؤشر الرئيسي بنسبة 0.6% مع انخفاض سهم بنك قطر الوطني، أكبر بنك في الخليج، بنسبة 1.1%.

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وارتفع المؤشر الرئيسي لسوق دبي المالي بنسبة 0.6%، بدعم من مكاسب سهم إعمار العقارية، بينما أنهى مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية تعاملاته مستقرا دون تغير يذكر.

أسواق خليجية أخرى

انخفض المؤشر البحريني بنسبة 0.1% ليغلق عند 1982 نقطة، فيما تراجع المؤشر العماني بنسبة 0.2% إلى 7657 نقطة.

وعلى النقيض، ارتفع المؤشر الكويتي بنسبة 0.3% ليغلق عند 9224 نقطة.

وخارج منطقة الخليج، صعد مؤشر الأسهم القيادية في البورصة المصرية بنسبة 0.2% عند الإغلاق.